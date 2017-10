Profesorul nostru, arhitectul Gheorghe Simotta, aroman din Vlaho-Clisura - Expozitie, intre 25 octombrie - 19 noiembrie, la MTR

Articol webPR

Radio Romania

Radio Romania Actualitati

Radio Romania Cultural

Radio Romania International

Radio Romania Bucuresti Fm

RFI Romania

Igloo

Arhitectura

Observator cultural

LiterNet.ro

HotNews.ro

webpr.ro

www.ordineazilei.ro

onlinegallery.ro

modernism.ro

www.daciccool.ro

getlokal.ro

semnebune.ro

www.cooperativatraditionala.ro

iqool.ro

www.gratuitor.ro

financiarul.ro

news24.ro

www.comunicatedepresa.ro

Terra Magazin

Expozitia Profesorul nostru, arhitectul Gheorghe Simotta, aroman din Vlaho-Clisura, este o evocare si un ultim omagiu adus de fostii sai studenti lui Gheorghe Simotta, arhitect cu o prodigioasa activitate intre anii 1920-1940, desenator renumit, seful Catedrei de Desen Ornamental la Facultatea de Arhitectura, in perioada 1943-1965.Acest proiect expozitional este prilejuit de obtinerea manuscrisului memoriilor sale spre publicare, memorii intitulate Insemnari fugare pornite in 1952. Memoriile au un caracter personal; au fost extrase fragmente de interes general si incluse in catalogul expozitiei, alaturi de imagini care reprezinta opera sa arhitecturala si grafica. Acestea dezvaluie aspecte inedite ale vietii si activitatii profesorului profund legat de radacinile sale vlaho-clisurene, fete mai putin cunoscute ale personalitatii sale complexe.In expozitie sunt prezentate cele mai importante lucrari de arhitectura, imagini din locurile natale ale Vlaho-Clisurei, din anii de scoala de la Bitolia, cu prieteni, studenti si personalitati contemporane lui; de asemenea, sunt expuse lucrari originale in tehnici grafice mixte din colectii particulare si din colectia Uniunii Arhitectilor. In cateva vitrine pot fi vazute fotografii din epoca, scrisori si lucrari ale fostilor studenti, azi octogenari, executate sub indrumarea acestui profesor de neuitat.Expozitia va putea fi vizitata la Sala Tancred Banateanu, pana pe, de marti pana duminica, intre orele 10 si 18. Intrarea este libera., Infinitezimal,, Ziarul Lumina,, matricea.ro, promenada-culturala.ro,, agro-tv.ro,