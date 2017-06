Un nou trend de lifestyle – expozitia de design de produs ajunge pe 29 iunie la Timişoara

Obiectele de autor au spart bariera artei contemporane şi locul lor este in cadrul galeriilor de arta şi a muzeelor. Sunt necesare spaţii de consum de cultura ale industriilor creative şi culturale romaneşti, iar expoziţia Un nou trend de lifestyle işi propune sa aduca mai aproape creatorii de produse de publicul din Timisoara. Fiecare exponat are o poveste, o compoziţie diferita, dar toate produsele sunt realizate de tineri designeri, care provoaca privitorii la schimbare, prin redefinirea decorului şi a bijuteriei..(RO) este fondatoarea atelierul Deco-Box, atelier de prelucrare a lemnului, primul atelier de arta 3D pe lemn, unde lucreaza alaturi de tatal sau - sculptor şi restaurator de profesie. Deco-Box este povestea unei calatorii, cautarea unei pasiuni şi imbraţişarea chemarii creative organice, ce se afla in fiecare dintre noi. Pornind de la ideea ca suntem cu totii facuti din culoare, un conglomerat de vibratii si spatii, spiritul artistic nonconformist al Lilianei Stoica a inceput un fir narativ care, prin bucati de lemn geometrizate si colorate au prins viata in atelierul sau de creatie. Prin combinatia inedita dintre lemn si culoare, Deco-Box a lansat, inca din 2013, un nou trend in designul de interior, ce pune pe primul loc exprimarea personala si manifestarea originalitatii - „Life in Bold colors!”sau, mai bine spus: “Culori vii pentru o ambianţa vesela”. Artista lucreaza in atelierul sau din Bucureşti.Pentru Angela Ciobanu interesul pentru bijuteria contemporana a aparut ca o schimbare fireasca de scara, pe care a avut ocazia iniţial sa o experimenteze in contextul mai amplu din punct de vedere dimensional - al arhitecturii. A inceput sa realizeze bijuterii aplicand acelaşi proces creativ pe care il cunoştea din arhitectura, insa, treptat a renunţat la formele geometrice şi algoritmii matematici, in favoarea unei abordari experimentale. Fascinaţia sa pentru imperfecţiuni, detalii suprinzatoare plasate in forme aparent convenţionale este reflectata in bijuteriile create de Angela. Artist cu o expunere internaţionala, traieşte şi lucreaza in Viena., fondator Silva Artis – atelier de creaţie in lemn, lansat in 2011. Atelierul Silva Artis a fost creat ca o explorare paralela a formelor şi materialelor. Ciprian Manda lucreaza cu materiale noi, dar şi cu elemente vechi, spre a obţine o adancime, o profunzime a experienţei spaţiului. Materialul brut, culorile puternice se combina cu imbinari exacte. Produsele realizate de Ciprian sunt nascute din dorinţa de a crea obiecte naturale, autentice. Artistul lucreaza şi locuieşte in Bucureşti.Mihaela Ion este manager cultural cu o experienţa de peste 10 ani in cadrul industriei creative şi artistice romaneşti. Cu un doctorat in istorie şi un background educaţional in istoria artei, Mihaela Ion a infiinţat, in 2010, respectiv in 2012 proiectele “Revista Atelierul” (cu un content de peste 2600 de articole) si “Noaptea alba a creatorilor şi designerilor de produs”, realizand astfel printre cele mai importante proiecte romaneşti destinate promovarii comunitaţilor creative şi culturale din Romania.Redacteaza in mod constant articole interdisciplinare pentru reviste de specialitate catalogate ISI, BDI, actualmente avand peste 30 de materiale publicate in calitate de autor sau co-autor.Revista Atelierul ( www.revista-atelierul.ro ) este o platforma activa de promovare online şi offline a industriilor creative şi culturale din Romania şi strainatate. Revista Atelierul s-a poziţionat de la data fondarii, in 2010, ca fiind un promotor activ al produselor de autor şi de designer si a aparut in momentul in care cultura designerilor şi a creatorilor de obiecte unicat a inceput sa ia amploare in Romania şi a devenit tot mai necesara o structura in cadrul careia creatorii şi designerii de produs, de idei sa se poata regasi.