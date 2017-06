webPR: Cu 500.000 de SMS-uri se poate ridica G53 - Primul teatru construit impreuna. Contribuie cu 2 EURO la 8833

Textul SMS-urilor va aparea in cartea teatrului Grivita 53, care va fi lansata odata cu primul spectacol jucat la G53. Fondatorii Asociatiei considera ca este un semn de recunostinta pentru toti cei care au ales sa sustina acest proiect."Am infiintat Asociatia Culturala Grivita 53 nu doar pentru a construi un teatru. Ne dorim sa construim o comunitate, un spirit al responsabilitatii fata de cultura, un spatiu artistic nou in care sa dezvoltam un repertoriu cultural pe care Bucurestiul nu il are.Am avut banii de teren din vanzarea casei bunicii mele. Pentru constructie cer sprijinul tuturor iubitorilor de cultura. Avem nevoie de 500.000 de SMS-uri, 500.000 de iubitori de teatru care sa contribuie cu 2 EUR la numarul 8833", a mentionat Chris Simion-Mercurian, membru fondator al Asociatiei Culturale "Grivita 53".Bugetul necesar pentru finalizarea proiectului este de 1.000.000 EUR. Perioda realizarii proiectului este de 3 ani. Primul an este dedicat strangerii sumei necesare pentru ca in urmatorii doi ani teatrul sa poata fi construit.Cei care doresc sa sustina proiectul cu mai mult de un SMS care valoreaza 2 EUR, au posibilitatea de a achizitiona caramizi, scaune, trepte, ferestre de pe site-ul www.grivita53.ro . Numele lor va fi inscriptionat pe peretele din foaierul viitorului teatru."In ianuarie 2018 ne-am propus sa deschidem santierul Grivita 53, in speranta ca in 2020 vom lansa primul spectacol. Ne bazam pe iubitorii de cultura din Romania. La ei ne-am gandit cand am ales sa lansam o carte cu mesajele lor de sustinere si sa cream un perete de multumire in care sa mentionam numele lor. Fiecare SMS trimis, fiecare caramida achizitionata inseamna un pas inainte in dezvoltarea teatrului independent din Romania", a adaugat Chris Simion-Mercurian.Asociatia Culturala Grivita 53 a fost infiintata cu scopul de a strange fonduri pentru demersul Grivita 53 - Primul teatru construit impreuna. Membrii fondatori ai asociatiei sunt: Chris Simion-Mercurian, Marian Ralea, George Ivascu, Anghel Damian si Tiberiu Mercurian. Lor li s-au alaturat in calitate de co-fondatori si ambasadori G53 numeroase personalitati din breasla, printre care ii amintim pe Oana Pellea, Maia Morgenstern, Vlad Zamfirescu, Vlad Logigan, Marius Manole, Adrian Titieni, Lia Bugnar si multi altii, dar si personalitati din alte domenii precum Pascal Bruckner, Alexandru Tomescu, Mihai Covaliu, Alex Gavan, Valeria Racila si nu numai.****Chris Simion - Mercurian este cunoscuta ca un regizor de avangarda.Este absolventa a doua facultati din cadrul U.N.A.T.C."I.L.Caragiale" Bucuresti (teatrologie in 1999 si regie teatru in 2004). Este singurul regizor roman care a imbinat talentul de scriitor cu cel de regizor si si-a construit cariera pe dramatizari ale unor importante texte din literatura contemporana.Sub semnatura ei se joaca acum in Bucuresti: "siIn 1999 intalnirea cu scriitorul francez Pascal Bruckner a fost decisiva. Au infiintat Compania de Teatru D'AYA, una din primele companii de teatru independent din Romania. Cu spectacolele ei a reprezentat Romania in numeroase festivaluri de teatru din lume si a obtinut premii care ii certifica munca si experienta si pe plan international.Pe langa creatiile din teatrul independent pe care le sustine cu incapatanare si daruire de 21 ani, Chris Simion - Mercurian colaboreaza ca regizor si cu teatre de stat.Din 2007 este initiatoarea Festivalului International de Teatru Independent Undercloud.In 2016 a lansat Grivita 53 - PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA - si a deschis campania de strangere de fonduri pentru constructia acestui proiect din care poti face parte. Detalii pe www.grivita53.ro Chris Simion - Mercurian are 9 carti publicate, ultimele doua romane fiind best-seller..."40 de zile" (2015) si "In fiecare zi, Dumnezeu se roaga la mine" (2016).Prima carte i-a fost publicata in 1994 - la 16 ani - autoarea fiind numita de criticul George Pruteanu "un fel de pui de Cioran in fusta lunga si neagra". La 17 ani i se publica a doua carte iar in prefata cartii actorul Florian Pittis scrie: "Citindu-ti cartea am tras si eu o concluzie. 'Vrei sa fii fericit? Daca esti pregatit sa suferi, iubeste! Chris Simion... nu esti cumva o reincarnare a mea?'". In 2009 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.Anul acesta Chris Simion- Mercurian a fost distina cu Premiul "Femeia anului"- Ambasador al artei romanesti peste hotare.In curand vor aparea primele 3 carti publicate de autoare intre 16-18 ani, sub titlul "IMPERATIVELE ADOLESCENTEI".