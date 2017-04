webPR: Purtate cu tenda, adunate in sertare

Timp de mai bine de un an, proiectul european "CU TENDA" STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE [Living memory of Southeastern Europe] a constituit, prin cercetari de teren in sate si orase din Romania si din Balcani, un prim fond de patrimoniu imaterial al comunitatilor de aromani, care urmeaza sa alcatuiascaa proiectului. Un instrument viu de (auto)reprezentare pentru comunitate, un produs cultural unic, primul de acest fel din Sud-Estul Europei, arhiva va deveni accesibila atat specialistilor, cat si publicului larg, international, incepand cu anul 2018.Muzeul National al Taranului Roman demareaza din aprilie 2017 campania, in care comunitatea aromana din tara, in special, dar si publicul larg, sunt invitate sa contribuie la dezvoltarea arhivei cu marturii ale locurilor natale, ale drumurilor prin Balcani si ale vietii aromanilor din ultimii 80 de ani. Cautam si colectam povesti de familie, inregistrari audio, video, fotografii, sunete si muzici traditionale, jurnale, documente, obiecte-martor ale culturii aromane, care, prin incarcatura simbolica si a trecerii timpului, pot dezvalui generatiilor viitoare elemente ale identitatii si istoriei culturale a acestei comunitati.In demersul de recuperare si conservare a patrimoniului cultural al aromanilor, campania se va derula la nivel national si isi propune sa atraga autoritatile locale din Bucuresti, judetele Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea.Mai multe informatii despre campanie se gasesc pe pagina de Facebook a proiectului (Facebook/Cu Tenda) si la adresa de e-mail: arhivacutenda@gmail.comProiectul CU TENDA ("calatorind cu cortul") este realizat de catre Muzeul National al Taranului Roman in parteneriat cu trei tari din Europa - Bulgaria, Republica Macedonia si Italia si co-finantat prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene.Parteneri: Association Center for Intercultural Dialog - Kumanovo din Republica Macedonia, O.R.S. Osservatorio ricerca sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali, din Italia si Universitatea "Paisii Hilendarski" din Plovdiv, Bulgaria.Parteneri media: Dilema Veche, Historia, TVR, Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Zeppelin, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, LiterNet.ro, HotNews.ro, webpr.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, www.ordineazilei.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.