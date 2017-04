Chris Simion - Mercurian si echipa G53 lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru "primul teatru privat construit impreuna"

Prezentam mai jos invitatia - comunicat prin care este anuntata campania de strangere de fonduriDupa 21 de ani de experienta atat in teatrul institutional, cat si in cel independent, m-am convins ca daca vreau sa las ceva in urma...solutia este o initiativa privata.De 71 de ani nu s-a construit niciun teatru privat. Acest vis il am de cand am dat la teatru. Te invit sa faci parte din grupul de sustinatori G53 - PRIMUL TEATRU PRIVAT CONSTRUIT IMPREUNA. Visul este al meu dar in egala masura poate fi si al tau.Am vandut casa bunicii si cu banii pe care i-am avut am cumparat Grivita 53.Terenul este donatia mea pentru Bucuresti. Constructia teatrului este donatia noastra.1.000.000 de oameni x 1 Euro = G 53100.000 de oameni x 10 Euro = G 5310.000 de oameni x 100 Euro = G 531000 de oameni x 1000 Euro = G 53...........................si asa se naste G53Suma necesara realizarii constructiei este de 1.000.000 euro.Ne-am dat 3 ani pana la inaugurare. Anul 1 strangem fondurile si in anul 2 si 3 construim.Grivita 53 se doreste a fi mai mult decat un spatiu cultural, se cere a fi un spirit al unei generatii.Primii parteneri care sustin G53: Holcim Romania, Radio Guerrilla, Mccan PR si un numar impresionant de persoane care s-au angajat pro bono in acest proiect: arhitecti, ingineri, experti din audit, jurnalisti, oameni de afaceri, actori, regizori si personalitati din alte domenii.Pentru aceasta initiativa s-a infiintat Asociatia Culturala Grivita 53 care are ca scop strangerea de fonduri necesara constructiei. Prin statutul Asociatiei scopul cultural al cladirii nu va putea fi schimbat niciodata.Campania incepe oficial pe 24 aprilie. Detalii pe site-ul proiectului www.grivita53.ro. Modalitati de strangere de fonduri: donatii, sponsorizari, parteneriate, bartere, 2%, evenimente dedicate. Detalii despre toate acestea pe www.grivita53.ro Conturile campaniei:Asociatia Culturala Grivita 53RO86RZBR0000060019288653 (LEI)RO58RZBR0000060019293231 (EUR)Raiffeisen BankChris Simion - Mercurian si echipa G53p.s. Prima zi de lucru impreuna: luni, 24 aprilie, ora 20 la Godot Cafe Teatru. Te asteptam sa vezi prima productie Grivita 53. Spectacolul „A.A.A.” se va juca de 53 de ori si este o mostra din spiritul fresh, viu, modern pe care si-l propune G53. Dureaza 1h10 min si are o distributie plina de tinerete, entuziasm si talent: Ioana Marchidan, Alin State, Vlad Birzanu, Carla Maria Teaha. Alaturi de ei... in premiera, live: Irina Margareta Nistor. Scenariu si regia: Chris Simion – Mercurian.****Chris Simion - Mercurian este cunoscuta ca un regizor de avangarda.Este absolventa a doua facultati din cadrul U.N.A.T.C."I.L.Caragiale" Bucuresti (teatrologie in 1999 si regie teatru in 2004). Este singurul regizor roman care a imbinat talentul de scriitor cu cel de regizor si si-a construit cariera pe dramatizari ale unor importante texte din literatura contemporana.Sub semnatura ei se joaca acum in Bucuresti: "siIn 1999 intalnirea cu scriitorul francez Pascal Bruckner a fost decisiva. Au infiintat Compania de Teatru D'AYA, una din primele companii de teatru independent din Romania. Cu spectacolele ei a reprezentat Romania in numeroase festivaluri de teatru din lume si a obtinut premii care ii certifica munca si experienta si pe plan international.Pe langa creatiile din teatrul independent pe care le sustine cu incapatanare si daruire de 21 ani, Chris Simion - Mercurian colaboreaza ca regizor si cu teatre de stat.Din 2007 este initiatoarea Festivalului International de Teatru Independent Undercloud.In 2016 a lansat Grivita 53 - PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA - si a deschis campania de strangere de fonduri pentru constructia acestui proiect din care poti face parte. Detalii pe www.grivita53.ro Chris Simion - Mercurian are 9 carti publicate, ultimele doua romane fiind best-seller..."40 de zile" (2015) si "In fiecare zi, Dumnezeu se roaga la mine" (2016).Prima carte i-a fost publicata in 1994 - la 16 ani - autoarea fiind numita de criticul George Pruteanu "un fel de pui de Cioran in fusta lunga si neagra". La 17 ani i se publica a doua carte iar in prefata cartii actorul Florian Pittis scrie: "Citindu-ti cartea am tras si eu o concluzie. 'Vrei sa fii fericit? Daca esti pregatit sa suferi, iubeste! Chris Simion... nu esti cumva o reincarnare a mea?'". In 2009 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.Anul acesta Chris Simion- Mercurian a fost distina cu Premiul "Femeia anului"- Ambasador al artei romanesti peste hotare.In curand vor aparea primele 3 carti publicate de autoare intre 16-18 ani, sub titlul "IMPERATIVELE ADOLESCENTEI".