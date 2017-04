Workshop pointe-seche - Studiu figura intreaga, Prof. Mihai Mihail - Grafician

Studii - creion/hartie



Studii - carbune/hartie



Studii - penita tus/hartie



Gravura de tip pointe-seche (3 lucrari)



SEDINTA I - 5 mai, vineri, orele 18.00-22.00



SEDINTA II - 6 mai, sambata, orele 16.00-20.00



SEDINTA III - 12 mai, vineri, orele 18.00-22.00



SEDINTA IV - 13 mai, sambata, orele 16.00-20.00



Telefoanele mobile sunt strict interzise in cadrul cursului

Va rugam sa purtati incaltari comode, este posibil ca in cele 4 h/sedinta de curs sa fiti nevoiti sa stati in picioare

Va rugam sa nu intarziati; recomandam chiar sa ajungeti cu 5-10 min inainte de inceperea cursului

Absentele nu se recupereaza

Costul cursului nu se returneaza in caz de renuntare - exceptie cazul de forta majora

MIHAIL MIHAI ALEXANDRU s-a nascut la Galati, unde a absolvit Colegiul National Vasile Alecsandri, pentru ca mai apoi sa devina absolvent al Universitatii de Arte Bucuresti, sectia Grafica, clasa Prof. Univ. Dr. Mircia Dumitrescu. In anul 2010 isi completeaza studiile cu Master Grafica in cadrul Universitatii de Arte Bucuresti si in acelasi an este absolvent al MA PRINTMAKING la BUCKS NEW UNIVERSITY, LONDRA.PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA, la Galeria Basil, Mihail Mihai Alexandru! Va astept cu drag la un Workshop DE EXCEPTIE!!!!Asadar, vom aborda urmatoarele tehnici de lucru:Interval de desfasurare:Nr. Locuri: 8Instructor: MIHAI MIHAIL - graficianPret: 150 eur - se achita in lei, integral la momentul inscrieriiData limita pentru inscrieri: 31 martie 20171. Sedinta 1 - 4 h, vineri 5 MAI, interval orar 18,00-22.00 - MODEL VIU Anatomie artistica: formele extrerioare ale corpului in diverse statiuni si miscari (subiect masculin cu musculatura de tip scurt)Prima ora:- Informatii anatomice generale.A doua ora: Crochiuri in statiune dreapta, creion, poze scurte a cate 5, 10 min.A treia ora : Crochiuri in statiune soldie, creion, poze scurte a cate 5, 10 min.A patra ora: studiu jumatate de ora statiune dreapta, cealalta jumatate de ora statiune soldie, creion.2. Sedinta 2 - 4 h, sambata 6 MAI, interval orar 16.00-20.00 - MODEL VIUPrima ora crochiuri rapide in carbune, 5/10 min, ambele statiuni prin rotatie (fiecare cursant va realiza schite cu modelul atat din fata cat si din spate si profil).A doua ora crochiuri rapide penita tus, poza 5 min, ambele statiuni.A treia ora si a patra ora: studiu al statiunii drepte cu integrarea scheletului si a musculaturii, dimensiune hartie 50/70cm.3. Sedinta 3 - 4 h, vineri 12 MAI, interval orar 18.00-22.00 - MODEL VIUPrima ora: poze scurte cu cele doua pozitii cu sprijin alternativ pe ambele picioareA doua ora: Poze de jumatate de ora pentru cele doua pozitii in penita.A treia si a patra ora: Incizarea placilor dupa cum urmeaza: (numai)prima placa de plexi cu schitarea in prealabil a desenului in creion si incizarea lui. Celelalte placi incizate direct. Subiect: prima placa statiune dreapta, a doua soldie, a treia statiune la alegere dintre cele doua.4. Sedinta 4 - 4 h, sambata 13 mai, interval orar 16.00-20.00 - zi FARA MODEL VIUPrima ora: Pe cea de-a treia placa (cea cu subiectul la alegere) vor integra scheletul si musculatura, denumiri , aspectul lucrarii va fi cel al unei fise anatomice.Ora 2,3,4: imprimare cele 3 exemplare si - daca timpul ne permite - discutii pe marginea rezultatelor!