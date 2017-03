webPR:Muzeul National al Taranului Roman va asteapta la conferinta Cantece la comanda in comunitatile de aromani sau memoria ca istorie.

In traditia aromanilor, amintirea anumitor evenimente care au marcat viata unei familii sau a unei comunitati este pastrata, de multe ori, de cantece special facute pentru asta. Rapsozi comunitari creeaza astfel de cantece fie la cererea celor interesati a-si face cunoscuta povestea, fie considerand ca intamplarea, sau situatia pe care o vor descrie are valoare exemplara si trebuie pastrata, in memoria tuturor, prinsa intr-un text de cantec.Corina Iosif, cercetator la Muzeul Taranului, va propune o discutie despre cantecele facute la comanda si despre importanta lor in construirea unei memorii impartasite in comun in grupurile de aromani. Prezentarea va fi urmata de cateva cantece aromane interpretate de Florentina Costea.Parteneri media ai MNTR: Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, HotNews.ro, webpr.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.