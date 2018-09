webPR: Peste 800 de fapte bune într-o lună - Campania de donații The Otter Shoes se prelungește până pe 10 noiembrie

„Ne doream ca acest proiect să aibă un mare impact. Numărul mare de persoane implicate și mai ales cel al donațiilor ne-a motivat să prelungim programul. Ne bucurăm să vedem că la schimbarea sezonului și la achiziționarea de încălțăminte nouă pentru toamnă, ne-am putut convinge publicul să se gândească și la cei care au nevoie, dar poate nu își pot permite o pereche nouă de pantofi. Clienții Otter au făcut fapte bune într-un mod responsabil, peste 95% dintre produsele donate au fost în stare bună. Ba, mai mult, am avut persoane care au donat pantofi noi. Implicarea clienților, dar și mecanismul simplu al procesului de donare ne vor ajuta să depășim de la o lună la alta numărul de donații.” spune Cristi Movilă, Director Departament Online în cadrul Otter Distribution.Proiectul cu sloganul “Pass them on – Dă-i (pantofii) mai departe”, susținut de Cristina Bazavan, PR și organizator de evenimente culturale, alături de actorul Marius Manole, are un mecanism foarte simplu prin care oricine poate dona încălțămintea în stare bună pe care nu o mai poartă cuiva care mai multă nevoie, fără niciun efort și gratuit. La orice comandă făcută pe otter.ro, utilizatorii pot solicita un curier care poate prelua un colet cu o pereche sau mai multe de încălțăminte, dar opțiunea este disponibilă pentru orice vizitator al site-ului, fără a fi condiționat de a comanda pe site.“Suntem impresionați de răspunsul pozitiv la acest proiect și încurajăm publicul să se gândească acum, la început de an școlar, la cei peste 30.000 de copii care abandonează anual studiile, unul dintre motive fiind și faptul că nu au ce să se încalțe.” a spus Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roșie Română.Pornind de la ideea că pantofii sunt făcuți să își ducă purtătorii pe alte și alte drumuri, iar fiecare pereche are povestea ei, Otter, împreună cu partenerii săi, dorește să își educe publicul să fie conștient și responsabil și să aleagă cumpărăturile sustenabile. Astfel, pot dona o pereche de încălțăminte în stare bună de fiecare dată când achiziționează o alta, pentru ca altcineva să se poată bucura de ea pe mai departe și pentru a crea, desigur, spațiu în dulap pentru cea nouă.Despre OtterOtter Distribution numără 5 branduri în portofoliu, Otter, TEZYO, Aldo, Clarks și Salamander, o rețea de 66 de magazine în toată țara și 4 magazine online, www.otter.ro, www.tezyo.ro și www.aldoshoes.com.ro și www.salamandershop.ro, iar primul magazin multi-brand a fost deschis în anul 1999.