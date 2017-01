webPR: Sori Tigaeru: ”Myanmar - tara de unde te vei intoarce schimbat”

"Notes to Self - Myanmar". | Foto: webPR.ro

Myanmar-ul a stat ascuns, undeva in sud-estul Asiei, vreme de 50 de ani, sub un aprig regim de dictatura militara. Recenta deschidere a fostei Birmania catre occident i-a permis autoarei sa descopere cele 54 de milioane de suflete pline de speranta si s-a lasat atrasa de nobletea si de gingasia lor. 135 de etnii, cu propriile lor cutume si dialecte.A simtit nevoia sa documenteze modul lor de viata. Asa a aflat despre cele 16 etnii care imprejmuiesc lacul Inle, cea mai mare comunitate lacustra din Myanmar, emblematicele gradini plutitoare pe straturi de alge si atelierele de tesaturi din fibra de lotus. Majoritatea resurselor provin din activitatea de pe lac, fie ca pescuiesc, confectioneaza materiale sau primesc turistiti in casele lor lacustre.A descoperit si campia Baganului, locul cu cea mai mare densitate de temple budiste, pagode si stupe din lume, multe datand inca din secolele XI - XII.Oamenii de aici si-au dorit libertatea, iar acum si-o asuma. Nu sunt cu nimic mai prejos decat altii, iar gingasia si caldura cu care au inconjurat-o, au apropiat-o emotional de ei si de modul lor de viata.Participarea la eveniment se face pe baza de donatie sugerata de 15 lei.Toate fondurile reprezinta sustinerea productiei scurtmetrajului.Locuri: in limita a 100 persoaneRezervari: 0752 285 286 www.haicusori.com este locul unde scrie despre ce traieste, simte si vede atunci cand strabate lumea. Dupa Europa, America de Sud, SUA si un pic din Africa, de data aceasta, drumul a dus-o spre Myanmar, tara care i-a adus aminte de importanta unei vieti traite simplu.