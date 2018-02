Afla cele mai noi strategii de retentie la Employer Branding Conference!

Articol webPR

Evensys in parteneriat cu Lidl Romania prezinta cea de-a doua editie a conferintei, un eveniment de 2 zile care ofera participantilor strategii de retentie si cele mai noi tactici de employer branding destinate sa imbunatateasca traseul parcurs de angajat - recrutare, training & retentie - precum si un seminar avansat ce ofera informatii necesare specialistilor HR pentru adaptarea la GDPR.Prima zi a evenimentului este structurata in trei sesiuni care vor aduce in prim plan ultimele tendinte in employer branding si cele mai noi tactici de retentie a angajatilor in companii:Dintre speakeri: Shachar Shaine (CEO, United Romanian Breweries), Daniel Boaje (General Manager, Premier Restaurants Romania - McDonald`s), Dragos Anastasiu (Owner, Eurolines Romania), Dragos Sirbu (Ceo, Flanco), Cristina Batlan (Fondator, Musette), Mihaela Ionita (Country HR Manager, Coca-Cola GBC Romania), Alexandru Aldoescu (Head of HR, General Affairs & Procurement Manager, Samsung Electronics Romania), Delia Sofonea (People Director, eMAG), Irina Minzala (Central Europe Talent Acquisition Lead, Accenture), Roxana Popescu (Human Resources Business Partner, Unilever South Central Europe), Ligia Badea (Recruitment & Employer Branding Lead, Ernst & Young), Madalina Uceanu (Managing Partner, Career Advisor), Adina Vlad (Managing Partner,Unlock Market Research).Incepand din 25 mai 2018, companiile care prelucreaza datele personale ale cetatenilor din Uniunea Europeana vor trebui sa se conformeze noului Regulament European privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) in contextul oricarei activitati ce presupune utilizarea datelor.GDPR redefineste regulile aplicabile protectiei datelor, crescand efortul organizatoric al organizatiilor de a asigura conformarea cu cerintele in domeniu si de a demonstra aceasta conformare in relatia cu angajatii ale caror date le folosesc.In acest context, seminarul GDPR for Human Resources sustinut de NNDKP ofera informatii concrete si sfaturi folositoare pentru adoptarea regulamentului privind protectia datelor personale.Ce vei afla:Mai multe detalii despre speakeri, program si inscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: www.employerbrandingconference.ro Employer Branding Conference este un eveniment organizat de Evensys in parteneriat cu Lidl Romania, British American Tobacco si NNDKP.