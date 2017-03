webPR:Comunicarea in Era Vitezei

A 11-a editieeste locul de intalnire pentru cei care vor sa aplice noi tactici si noi idei in comunicare., laparticipantii au ocazia sa descopere cele mai relevante idei, solutii concrete si studii de caz creative.Cele doua zile de conferinte, seminarii si cursuri intensive vor raspunde la cele mai presante intrebari din domeniul relatiilor publice. Participantii au ocazia sa descopere care sunt noile tendinte in comunicare, ce strategii folosesc branduri cunoscute, cum sa faci o campanie vizuala relevanta.Peste 30 de specialisti din industrie vor prezenta care sunt noile tendinte in comunicare, ce strategii folosesc branduri cunoscute si cum sa faci o campanie vizuala relevanta. Printre vorbitorii acestei editii se numara:(Managing Partner, Golin Romania),(Managing Partner, GMP PR),(Managing Partner, DC Communication),(Senior Partner, Premium Communication),(Senior Partner, IMAGE PR),(Managing Director, MSLGroup The Practice),(Managing Director, MSLGroup The Practice),(Managing Partner, Image PR).Senior Consultant la Ketchum Vienna, vine la PR Forum cu o perspectiva noua asupra importantei social media in comunicare. Cu o experienta de peste 8 ani in domeniul comunicarii si cu numeroase premii internationale castigate, Doris ofera companiilor solutii in comunicare strategica si comunicare de brand.Cu ocazia celei de a 11-a editii PR Forum, Evensys a lansat un eBook gratuit care cuprinde cele mai importante tendinte care conteaza in comunicare pentru 2017. Ebook-ul contine raspunsurile a 40 de specialisti in comunicare si relatii publice si ofera o imagine de ansamblu asupra provocarilor, dar si a oportunitatilor cu care oamenii de comunicare se pot confrunta. Printre subiectele abordate se numara: etica in comunicare, marketingul prin continut, ascensiunea Fake-News, apropierea de consumator, managementul reputatiei, importanta video content-ului, PR measurement, influencer marketing, reputatia brandului, real-time marketing.Anul 2017 este plin de provocari pentru oamenii de PR, intr-un context actual complex din toate punctele de vedere, ceea ce face dificila crearea si mentinerea unei bune reputatii de brand. Prin urmare, un om de comunicare trebuie sa isi aleaga audienta corect, sa aiba o strategie pe termen lung si sa foloseasca toate instrumentele pe care domeniile adiacente i le pun la dispozitie.Acest e-book reuneste multe idei noi sau valideaza concepte deja testate, urmarind sa fie un ghid de bune practici in comunicare pentru noul an.Ebook-ul poate fi descarcat gratuit de AICI In a 2-a zi a evenimentului,va avea loc PR Academy. Cele patru workshop-uri concepute de agentii de renume urmaresc sa ofere solutii practice la probleme de actualitate si le prezinta practicienilor cele mai importante subiecte ale industriei de comunicare. Temele abordate vor fi: Sell Yourself- Brandul personal & Succesul profesional, 10 insight-uri pentru o comunicare (mai) relevanta, How to win awards and recognition for your campaign si Employee Recruitment Communication.Mai multe detalii despre workshop-ur si inscriere sunt disponibile pe site-ul evenimentului: www.pracademy.ro Un seminar interactiv de Relatii Publice dedicat studentilor si sustinut de specialisti in comunicare din companii de top locale si din importante agentii de relatii publice.va avea loc in prima zi a PR Forum si este conceput sub forma unor sesiuni aplicate, in care participantii vor putea sa invete cele mai bune practici de relatii publice din companii si agentii.Young PR seminar este organizat de Evensys in parteneriat cu Orange Romania.Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul oficial: http://prforum.ro/youngpr/ Participantii la conferinta (30 martie) vor primi un pachet de beneficii in valoare de peste 400 de euro de la Zelist Industries, fb Monitor, Zelist Monitor, Dreamstime. De asemenea, UBER pune la dispozitia participantilor care nu au mai folosit pana acum acest serviciu o calatorie gratuita in perioada PR Forum.DESPRE EVENSYSCu peste 11 ani de experienta in dezvoltarea de conferinte si seminarii proprii, Evensys organizeaza in acest moment o paleta larga de evenimente, ce trateaza tematici actuale, relevante atat pentru industria de business locala, cat si pentru cea din Europa Centrala si de Est. Astfel, Evensys dezvolta conferinte si seminarii proprii, ce acopera 5 arii de expertiza: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, Real Estate si Retail.