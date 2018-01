Pororoca, din 19 ianuarie in cinematografele din Romania

Articol webPR

Cel mai recent film semnat de(cunoscut pentru filme precum "Portretul luptatorului la tinerete", "Principii de viata" sau scurtmetrajul "Porcul" din "Amintiri din epoca de aur") spune povestea lui Tudor (Bogdan Dumitrache) si a Cristinei (Iulia Lumanare). Cei doi duc o viata de cuplu obisnuita, fara alte griji aparente, altele decat cele inerente, legate de cresterea si educatia copiilor: Maria (5 ani) si Ilie (7 ani). Intr-o duminica dimineata, Tudor iese cu copiii in parcul din apropierea blocului. Intr-o clipa de neatentie a tatalui, Maria dispare. Impreuna cu alti parinti, Tudor o cauta frenetic prin zona. 30 de minute mai tarziu, Tudor anunta politia. Maria este considerata, oficial, disparuta.FB Page: www.facebook.com/Pororoca.filmul "Filmul isi propune sa prezinte o situatie dramatica des intalnita, disparitia unui copil. Modul in care ea afecteaza viata unui cuplu, cum il erodeaza, cum il descompune, in ultima instanta, in elementele de baza ce alcatuiesc sentimentele care ies la iveala in urma unei astfel de drame - vina, durerea, furia, deznadejdea. Ca si modul in care cuplul incearca sa faca fata unei astfel de incercari tulburatoare, in lipsa raspunsurilor de orice fel. Povestea se concentreaza, incetul cu incetul, pe transformarea lui Bogdan si pe modul in care acesta incearca, obsesiv, sa-si gaseasca fetita sau macar sa afle ce s-a intamplat cu ea.", mai spune regizorulReactii internationale:Presa internationala a primit cu entuziasm lansarea filmului Pororoca, iar cronicile la superlativ au plasat filmul romanesc printre favoritele finalului de 2017, inca de la prima proiectie. Prestigioasa publicatiespune despre Pororoca ca este un film cu o "forta emotionala puternica" care il propulseaza pe regizorul Constantin Popescu in randul marilor regizori romani.face o paralela intre personajul Tudor, jucat de Bogdan Dumitrache si Keane al lui Lodge Kerrigan -, un "portret minunat al unei minti necrutate de durere". Canalula numit "Pororoca" drept un film "colosal". Revista de cinemaspune despre film ca este "o demonstratie de mizanscena, ce subliniaza talentul unui cineast care distruge spiritul rigid obisnuit al cinemaului practicat de conationalii sai si ce atinge un pisc inedit al excelentei in cinemaul recent european", in timp cevorbeste despre modul in care regizorul reuseste, prin Pororoca, "sa isi scufunde publicul intr-o silentioasa puterea vinei". Despre vina, neputinta si nebunie vorbeste si, care spune despre Constantin Popescu ca "demonteaza prin Proroca o poveste in care durerea si disperarea prefateaza naruirea emotionala a protagonistilor". Cei de laspun despre "Pororoca" ca este "o dovada a excelentului cinema romanesc, povestea unei obsesii duse la extrem, cu o regie excelenta ce poarta semnatura lui Constantin Popescu".Intentie artistica:"Am vrut sa explorez natura si trairile umane, dar si granitele suferintei si ale autocontrolului. Povestea mea este doar una dintre posibilitati. Dar cat de probabila este o astfel de posibilitate? Ar fi interesant de gasit raspunsul la aceasta intrebare. Si sper ca Pororoca ofera raspunsul potrivit, limitandu-ne, bineinteles, la subiectul de fata si felul in care acesta este tratat", spune regizorulPororoca este denumirea unui fenomen care se petrece pe Amazon, cand apele Oceanului Atlantic se napustesc in sus pe fluviu si raurile adiacente, formand valuri care pot atinge inaltimi de 4 m. Numele sau provine din limba indigena Tupi, tradus "raget puternic" sau "care poate distruge totul cu o furie intensa".este o productie Scharf Film, Irreverence Films, sustinut de CNC Romania, Centre national du cinema et de l'image animee, Aide aux Cinemas du Monde, Institut Francais, cu sprijinul Eurimages.Scenariul si regia sunt semnate de. Din distributia filmului fac parte:. Imaginea este semnata de, montajul -, sound design -"Pororoca" va fi distribuit in cinematografele din Romania de catre, incepand cu data de