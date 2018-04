Conferința de Cloud: Tot ce ai vrut să știi despre Cloud, dar nu ai avut pe cine să întrebi

Articol webPR

Conferința de Cloud 2018 este singura conferință IT dedicată tehnologiei Microsoft cloud din România. Pe 19 aprilie 2018 va avea loc cea de a doua ediție, în cadrul căreia participanții vor avea ocazia să vadă cum se poate aborda cu succes Cloud-ul, atât din perspectiva de business, cât și tehnică.



Conferința va răspunde la întrebări precum : De ce Cloud? sau Cum mă poate ajuta acesta? și vă explică cum se pune în aplicare un plan de migrare de la zero: consolidarea identităților, migrarea proceselor de lucru și aplicațiilor, realizarea unui proces de continuitate a afacerii și recuperare în caz de dezastru și, nu în ultimul rând, conformitatea cu GDPR. sau





Agenda conferinței este împărțită pe două track-uri ( business și tehnic), iar sesiunile te vor ajuta să gândești și să planifici în perspectivă. Descoperă modalitățile prin care compania ta se poate folosi de cloud și află cum poți planifica inteligent următorii pați spre cloud ca să obții beneficiile maxime oferite de acesta.





De asemenea, vei avea posibilitatea să câștigi un plan gratuit de migrare în Cloud pentru compania ta, oferit de Avaelgo . Planul va cuprinde toți pașii pe care trebuie să-i faci pentru a muta workload-urile consumatoare de timp, resurse și bani în cloud, câștigând astfel libertatea de a te concentra pe core business-ul organizației tale.





Dintre speakeri: Mihai Tataran (General Manager, Avaelgo și Azure MVP), Tudor Damian (CIO, Avaelgo si Cloud and Datacenter Management MVP), Daniel Rusen (Cloud & Enterprise Lead, Microsoft), Ciprian Jichici (General Manager, Genisoft & CTO, HTSS, Microsoft Regional Director si AI MVP), Alexandru Mang (CEO, KeyTicket Solutions și Azure MVP), Radu Vunvulea (Chief Cloud Strategist, Avaelgo si Azure MVP), Florin Loghiade (IT Consultant, Avaelgo si Azure MVP), Oana Terteleac (Enterprise Channel Manager & GDPR Advisor, Microsoft), Cristiana Fernbach (CIPP/E, Partner and Head of Technology and Data Protection, Stratulat Albulescu), Ovidiu Pismac (Account Technology Strategist, Microsoft).





Mai multe detalii despre lista completă de speakeri, agenda celor doua track-uri și înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al conferinței: www.conferințadecloud.ro. Accesul la conferință este gratuit, în baza înregistrării prealabile.





Pregătiți-vă să fiți inspirați!