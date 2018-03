Conferinta de Cloud 2018, un eveniment la mare cautare in industria IT

Conferinta de Cloud este singura conferinta IT dedicata tehnologiei Microsoft cloud din Romania si revine pe 19 aprilie 2018 cu cea de a doua editie. Participantii vor avea ocazia sa vada cum se poate aborda cu succes Cloud-ul, respectiv vor avea ocazia sa isi completeze cunostintele tehnice de Microsoft Azure si Office 365.





Avaelgo, organizatorul Conferintei de Cloud si compania care a atras atentia tuturor prin initiativele lansate in ultimul an, isi propune sa ramana o companie super-specializata pe tehnologia Microsoft cloud si sa fie una dintre companiile promotoare dezvoltarii pietei de Cloud din Romania.





Agenda este impartita pe doua track-uri:

˜ Track-ul de business, dedicat managerilor si persoanelor de decizie din cadrul tuturor companiilor interesate sa afle cum solutiile din Cloud-ul Microsoft ii pot ajuta sa reduca costurile si sa creasca productivitatea companiilor lor, respectiv cum sa obtina agilitatea si scalabilitatea organizatiilor pe care le conduc.

˜ Track-ul tehnic, pentru profesionistii IT interesati sa iti largeasca spectrul de cunostinte despre Microsoft Azure si Office 365.





Mai mult decat atat, in acest an, compania a anuntat ca agenda conferintei pe track-ul de business va urmari sa evidentieze o abordare strategica corecta, pas cu pas, pentru companiile care analizeaza sa-si mute infrastructura si solutiile IT in Cloud. Astfel, conferinta va raspunde la intrebarile "€œDe ce Cloud si cum ma poate ajuta?"€ si va explica audientei cum se pune in aplicare un plan de migrare de la zero, urmarind consolidarea identitatilor, migrarea proceselor de lucru si aplicatiilor, realizarea unui proces de continuitate a afacerii si recuperare in caz de dezastru si, nu in ultimul rand, conformitatea cu GDPR.





Piata din Romania are nevoie de o conferinta de cloud computing unde sa se dezbata miturile legate de migrarea in Cloud, unde atat managerii cat si oamenii tehnici pot invata din bunele practice, dar si din provocarile intalnite in proiectele de migrare in cloud de catre cei mai buni specialisti de cloud din Romania. Lista de speakeri din acest an numara sase speakeri cu titlul Most Valuable Professional pe Microsoft Azure, Cloud and Datacenter Management si Artificial Intelligence. Titlul de MVP reprezinta un premiu international acordat persoanelor care au o experienta tehnica exceptionala si un nivel ridicat de implicare in cadrul comunitatilor IT.





Accesul la conferinta este gratuit, in baza inregistrarii prealabile. Inregistrati-va acum si salvati data in calendar!





"€œE refreshing sa vezi o conferinta de Cloud facuta de oameni care fac Cloud la modul serios.", Zoli Herczeg, Consultant IT.