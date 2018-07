[P] Vară de vis cu reduceri la mobila LEMS

În plus, acest living are un sistem integrat de iluminare LED cu senzor, ceea ce va crea o atmosferă demnă de reţeta daneză a fericirii, exact așa cum este descrisă de autorul Meik Wiking în cartea sa Mica Enciclopedie Hygge. El spune că pentru confort și bună-dispoziție, e nevoie și de o lumină caldă intimă.





Livingul New York este disponibil în diferite module pe care le poţi combina împreună cu ajutorul spacialiştilor din magazin. Astfel, nu trebuie să-ţi faci griji că mobila nu se va încadra în spațiul ales. Fie că ai nevoie de locuri unde să-ţi expui suvenirurile din vacanţe sau fotografiile cu cei dragi, fie vrei şi spaţii cu sertare, acest living este soluţia ideală pentru orice locuinţă!







LEMS îţi pune la dispoziţie tot felul de variante, precum taburet cu ladă, care vine şi te ajută cu spaţiu suplimentar de depozitare, elementul de colţ va întregi aspectul camerei, iar dacă ai nevoie, poţi opta pentru o canapea extensibilă de trei locuri. Asta pentru musafirii care nu vor mai vrea să plece din livingul tău!







Cu un design exclusivist, elegant şi uşor de folosit, livingul New York de la LEMS este primul în sticlă şi lumini. Fie că e vorba de un meci cu băieţii sau de un film vizionat împreună cu familia, mobilierul completează perfect atmosfera de acasă, acolo unde se nasc cele mai frumoase amintiri.Şi pentru că mobila LEMS este concepută să te ajute, nu să te încurce, uşile au sisteme speciale de deschidere, de tip push, iar sertarele sunt căptuşite cu catifea. Sticla folosită este Lacobel, care reinventează spaţiul în orice moment al zilei. Astfel, livingul se va transforma într-o oază de linişte şi relaxare, un spaţiu ideal la care să te întorci după o zi de muncă.Un alt secret al unei seri liniştite este canapeaua. Completează livingul New York cu ajutorul canapelelor modulare de la LEMS . Totul va fi ca o joacă, chiar şi pentru cei mici. Puteţi cu toţii să vă stabiliţi propriul loc şi asta pentru că poţi opta pentru orice configuraţie.Joacă-te cu modulele şi culorile disponibile şi fă-ţi propria canapea cu braţ sau fără sau chiar cu taburet. Şi toată familia va fi astfel mulţumită atunci când vă veţi uita la serialul preferat.Calitatea canapelelor româneşti de la LEMS este dată şi de o gamă variată de tipuri de stofe, dar şi imitaţii de piele. Aceste materiale sunt special concepute pentru a fi uşor de întreţinut. În plus, veţi fi uimiţi de rezistenţa lor în timp.Intră pe site-ul www.lemet.ro să vezi promoțiile active în această vară și vino în cel mai apropiat magazin de tine, unde consilerii LEMS te vor ajuta să își găsești configurația ideală pentru necesitățile tale.