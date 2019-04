webPR: Peste 1500 de participanți sunt așteptați la ediția aniversară numărul 5 a evenimentului DevTalks Cluj-Napoca

​DevTalks, cea mai mare expo-conferință dedicată developerilor și pasionaților de tehnologie din România, revine în Cluj-Napoca cu ediția aniversară numărul 5, pe 16 mai, la Cluj Innovation Park, CREIC.







DevTalks este un eveniment de tradiție pentru comunitatea IT din Cluj-Napoca, prima ediție fiind organizată în anul 2015. Obiectivul evenimentului este de a contribui la dezvoltarea unei comunității IT în România și crearea contextului potrivit pentru a facilita interacțiunea și dezvoltarea industriei pe plan local.







DevTalks s-a remarcat atât prin temele tehnice abordate de către specialiști de renume din domeniu, cât și prin zonele dedicate companiilor și startup-urilor, testării celor mai noi gadget-uri și interacțiunii dintre participanți.







Ultimele 4 ediții DevTalks au adus împreună peste 2 500 de developeri, antreprenori, investitori și companii din industrie ghidați de același scop comun – participarea la un eveniment dedicat pasionaților de IT și dezvoltarea unei comunități puternice.







„Din feedback-ul primit de la participanți, în topul motivelor pentru care aceștia vin la DevTalks se află elementele de noutate organizate în jurul agendei tehnice care le oferă posibilitatea de a fi la curent cu ultimele tendințe și noutăți din domeniul IT. În plus, identificarea unor resurse cheie care le sunt utile în dezvoltarea profesională, dar și oportunitatea de a afla mai multe noutăți de la speakerii locali și internaționali, alături de interacțiunea cu o comunitate puternică pasionată de tehnologie sunt câteva dintre experiențele definitiorii pentru participanții la DevTalks” a declarat Andreea Balaci, Project Manager DevTalks România.







Pe 16 mai, la Cluj Innovation Park (CREIC), DevTalks marchează ediția aniversară cu numărul 5 unde sunt așteptați peste 1500 de participanți care împărtășesc o pasiune comună, industria IT. Scenele de anul acesta vor aduce în prim plan noi prezentări și subiecte de discuție despre cele mai actuale tehnologii și trenduri din industria IT. Cele 7 conferințe pregătite pentru această ediție sunt Emerging Tech, DevOps, Web & Mobile, Datafication, Java, Automotive și Product Management. În plus, la eveniment sunt așteptați peste 60 de speakeri atât din România, cât și din Europa.







La această ediție, evenimentul DevTalks Cluj-Napoca este realizat cu sprijinul partenerilor: MHP – A Porsche Company – Main Partner, Metro Systems – Java Stage Partner, Accesa – DevOps Stage Partner, UiPath – Product Management Stage Partner, Softvision – Web & Mobile Stage Partner, Gold Partners – EY și Cyber Smart Defence, Silver Partners – Telenav, SDL și OSF Global Service.