Subcarpați cântă în Poiana Teioasa în 1 septembrie la cel mai nordic festival din țară

Intrarea este liberă, iar organizatorii pregătesc pentru weekendul festivalului tururi ghidate în Nordul extrem, întâlniri cu personalități născute în zonă, expoziții, proiecții de filme și competiții sportive.Subcarpați e capul de afiș confirmat pentru ediția de anul acesta a Zilelor Nordului, festival desfășurat aproape de frontiera a trei țări: România, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul va cuprinde muzică, artă, întâlniri, competiții sportive și călătorii în Nord.Concertele au loc în Poiana Teioasa și în curtea Conacului Balș din Darabani, iar competițiile sportive, tururile ghidate și alte activități sunt găzduite în comunități din apropiere.Trupa Subcarpați, înființată în 2010 la inițiativa unuia dintre cei mai iubiți MC din România, Bean, va aduce la festival ritmuri moderne de electro și hip-hop combinate cu folclor tradițional românesc. Alte trupe vor fi anunțate în curând.Festivalul Zilele Nordului va începe la Darabani în 30 august și va dura până în 2 septembrie. Pe lângă concerte, organizatorii le propun turiștilor tururi ghidate în împrejurimi – la Marea Nordului de la Stânca-Costești, în vechea capitală Siret și în Cetatea Doamnei – Botoșani. Tururile vor avea loc înaintea concertelor, astfel încât turiștii să se poată bucura de toate activitățile din timpul zilei și al serii.Conferința Întâlnirile Nordului va aduce în fața participanților personalități născute în regiune, care au făcut performanță în domeniile lor și care revin acasă pentru a-și împărtăși ideile cu tinerii Nordului. Printre invitații ediției din acest an se numără Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică la canotaj, câștigătoare a opt medalii olimpice și Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.În cadrul Zilelor Nordului se desfășoară și competiții sportive: MTB Maratonul Nordului ediția a 8-a - cu 300 de cicliști așteptați la start, Crosul Nordului Teioasa Trail prima ediție și turneul Nordul joacă tenis, a 3-a ediție.Festivalul Zilele Nordului are loc în Poiana Teioasa, Darabani, localitate aflată la 70 de kilometri distanță de Botoșani și de Suceava și la 160 de kilometri depărtare de Iași. La Darabani se poate ajunge cu mașina sau cu mijloacele de transport în comun. Cel mai apropiat aeroport se află la Suceava.Pentru cei veniți din alte localități există opțiuni de cazare în camping sau la pensiunile din Darabani și din împrejurimi.Detalii despre cazare și transport găsiți pe http://www.zilelenordului.ro/info/ Zilele Nordului este un festival de muzică, arte și călătorii găzduit la Darabani, cel mai nordic oraș din țară, pe colțul celor trei frontiere: România, Ucraina și Republica Moldova.Sub sloganul Rădăcinile Cresc, Zilele Nordului mobilizează comunitățile locale și diaspora în proiecte ambițioase de dezvoltare durabilă prin cultură, care cresc an de an încrederea în sine a comunității și interesul publicului larg de a vizita regiunea de Nord.Festivalul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, Primăriei și Consiliului local Darabani și Primăriei și Consiliului Local Pomârla. Partener principal: Bergenbier. Sponsori: Betty Ice, Cadasplan, Compania Transilvană de Tipar, Pirania și Sagrod.Mai multe informații pe www.zilelenordului.ro