webPR Romanian Design Week 2018 – 9 zile de festival dedicat designului românesc, în perioada 19 – 27 mai

Romanian Design Week și-a propus să demonstreze potențialul creativității de a deveni un adevărat instrument de coeziune comunitară, un ingredient util în procesele de regenerare și dezvoltare urbană, dar și o resursă pentru strategiile de dezvoltare economică.Pentru a susține acest discurs, RDW 2018 propune, pe lângă, care va avea loc lași va prezenta cele mai bune lucrări de design și arhitectură din România din ultimul an, o serie de formate noi, menite să sublinieze dialogul dintre diferite discipline, dar și oportunitatea abordărilor complementare în design, precum și o serie de evenimente conexe, care vor trasa harta spațiilor și a inițiativelor care promovează și încurajează dezvoltarea designului, precum și primul weekend dedicat Cartierului Creativ.se va traduce într-o expoziție centrală, care va prezenta peste 150 de de proiecte de design, arhitectură, urbanism și design interior, a doua ediție a RDW Show OFF, un format inițiat de către UnicreditBank, care va avea loc la, unul dintre cele mai active puncte pe harta cultural-creativă a Bucureștiului, dar va aduce și prima ediție RDW Awards - o serie de premii menite să promoveze designerii care semnează proiecte remarcabile, precum și primul RDW glo Lounge, un spațiu de peste 1.200 mp dedicat socializării și schimbului de idei.„UniCredit Bank prezintă, alături de The Institute, Romanian Design Week pentru al șaselea an consecutiv, deoarece credem în consecvență, în a gândi și a face lucrurile pe termen lung, nu în a aștepta rezultate peste noapte. Ne dorim să fim o punte între mediul de business și industriile creative, să promovăm povești autentice și pe oamenii din spatele acestora și, împreună, să dezvoltăm o piață sustenbilă de design românesc. Deși aceste industrii demonstrează nu doar o capacitate mare de inovație prin creativitate, ci și succes, ele se bucură încă de puțin sprijin real. Și anul acesta, în cadrul RDW, pe lângă expoziția centrală propunem și programul - umbrelă intitulat SHOW OFF RDW, care va reuni sub același acoperiș o serie de evenimente creative, cu o puternică componentă educativă, inspirate de UniCredit Bank, în cel mai activ loc creativ din București - Palatul Universul”, a declarat Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare în cadrul UniCredit Bank.Expoziția centrală de anul acesta, găzduită de Palatul Telefoanelor - o clădire art-deco emblematică pentru București, se va remarca printr-o selecție diversă și coerentă, care va demonstra potențialul designului astăzi.„Ediția de anul acesta va fi una impresionantă și spun asta nu doar pentru că vom propune o expoziție spectaculoasă, atent curatoriată și desenată, ci pentru că încercăm să vorbim mai mult și mai tare despre comunități creative și despre potențialul inovației de a genera dezvoltare la nivelul unui oraș. Vrem să facem asta prin formate noi, printr-un weekend întreg dedicat Cartierului Creativ, în care va avea loc și prima ediție a seriei de pietonale (Matei Millo și Ion Oteteleșanu), weekend în care veți putea vizita Cartierul Creativ Hub+Store, la Victoria 46, veți putea citi primul număr al ziarului dedicat Cartierului Creativ și vă veți putea bucura de o serie de petreceri și de evenimente organizate și găzduite de organizațiile care definesc și compun acest cartier. Iar la asta se adaugă alte 8 zile de festival, cu peste 50 de evenimente conexe în tot orașul și unele dintre cele mai reușite petreceri de peste an. Asta o să fie RDW 2018, pe scurt.”, a declarat Andrei Borțun - CEO The Institute.Calea Victoriei 35Program: 19 - 27 mai//10.00 - 22.00Co-producător: Institutul Cultural RomânPrezintă cele mai bune lucrări de design, arhitectură și arhitectură de interior din România din ultimul an. Lucrările au fost selectate de boardul creativ RDW, din care fac parte: Adrian Soare, arhitect partener CUMULUS, Domnica Mărgescu, director de modă Elle, Maurice Munteanu, editor de modă Elle, Mihai Gurei, Creative Director și Owner Intro, Ovidiu Hrin, Synopsis, Ștefan Ghenciulescu, arhitect, publicist şi cercetător în domeniul arhitecturii şi urbanismului, redactor-şef al revistei Zeppelin, conferenţiar universitar în cadrul UAUIM. Arhitectura expoziției este semnată de arh Attila Kim.Program: 19 - 27 maiAjuns la cea de-a doua ediție, Show Off RDW este un format special, inițiat și inspirat de UniCredit Bank, care se va traduce într-o serie de expoziții și evenimente punctuale: Expoziția Diploma Selected, Expoziția UYDA by Ubikubi, o ediție specială CreativeMornings, într-o ediție Lady Steps, cu tema Stories that Matter, dar și într-o serie de evenimente care vor avea loc la Linotip - Centru independent coregrafic.Evenimentele conexe Romanian Design Week trasează harta spațiilor și a inițiativelor care promovează și încurajează dezvoltarea designului și a industriilor creative locale.Programul complet al evenimentelor conexe în anexa 1 și aici.Evenimentele Conexe sunt susținute de Rompetrol.Program: 19 - 20 mai//10.00 - 22.00Un spațiu dedicat socializării, RDW Lounge este un nou format menit să încurajeze networking-ul și să aducă împreună actorii interesați de aceste industrii creative, într-un cadru informal.Miercuri, 23 mai//acces doar pe bază de invitațieRDW Awards sunt o serie de premii menite să încurajeze excelența și să promoveze designerii care semnează proiecte remarcabile. Acestea vor fi oferite atât proiectelor din cadrul expoziției centrale care se remarcă printr-o abordarea inedită, cât și celor mai promițătoare nume noi din cadrul evenimentului, din dorința de a celebra și aplauda ce are designul românesc mai bun de oferit în 2018.Weekend în Cartierul Creativ își propune să încurajeze utilizarea responsabilă, inteligentă și creativă a spațului public, să genereze dialog și coeziune între diverși actori implicați în industriile creative locale.Cu această ocazie se va lansa și primul număr al ziarului Cartierul Creativ și veți putea vizita și Cartierul Creativ Hub+Store, un proiect susținut de Startarium.Tot în acest weekend va avea loc și prima ediție a seriei de pietonale în Cartierul Creativ - un proiect finanțat în cadrul campaniei „Propune pentru București” de către Primăria Municipiului București, prin centrul cultural al Bucureștiului, ARCUB. Primele pietonale deschise publicului vor fi străzile Matei Millo și Ion Oteteleșanu.18-27 mai//10.00-22.0019 mai//10.00- 00.00Spațiul, situat pe Calea Victoriei 46, va prezenta o selecție de produse curatoriate care s-au remarcat de-a lungul ultimilor ani prin fezabilitate și succes pe piață.Mai multe informații despre programul complet RDW aflați pe aplicația de mobil, pe www.institute.ro și paginile de facebook RomanianDesignWeek.s-a impus în cele cinci ediții de până acum ca fiind cel mai important festival multidisciplinar din România - o radiografie a stadiului actual de dezvoltare a designului și a industriilor creative locale: arhitectură, urbanism, design de interior, design grafic, ilustrație, design vestimentar, design de obiect sau a altor inițiative sau proiecte care folosesc creativitatea ca principală resursă de dezvoltare.Un proiect al The Institute, Romanian Design Week este un festival anual care promovează designul românesc contemporan drept instrument ce poate contribui la progresul social, economic și cultural. Este primul proiect dedicat în întregime designului, care se adresează atât publicului, cât și profesioniștilor. În fiecare an, Romanian Design Week trasează o hartă a evenimentelor și spațiilor ce promovează designul.Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.