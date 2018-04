webPR: Numărătoarea inversă până la festivalul tehnologiei a început. NASA, FUJITSU și PAL ROBOTICS vin la Bucharest Technology Week

Un lineup impresionant de keynote speakers îi așteaptă pe cei 1.400 de participanți la Business Summits, cu idei și discuții care le pot influența decisiv cariera.Capetele de afiș deja confirmate sunt:- Dr. Omar Hatamleh, director executiv Space Studies Program, International Space University; El se ocupă de identificarea unor noi domenii de cercetare științifică care pot fi integrate în Centrul NASA.- Ángela Montánchez, Innovation & Digital Transformation Leader. Având experiență în tehnologiile emergente, precum IoT și Inteligență Artificială, trend spotter pentru inovații disruptive, Ángela Montánchez a adus capacitatea de inovare a celebrei companii Fujitsu mai aproape de noile provocări- Francesco Ferro, CEO & co-founder PAL Robotics, una dintre companile de top din întreaga lume, de service pentru roboți umanoizi de ultimă generație.Acestora li se adaugă alți 43 de tech influenceri, pe care puteți să-i întâlniți în cele 5 Business Summits: Innovation, HR Masters, Fintech, Java si .Net.Până în 3 mai, prețurile biletelor sunt în pragul Regular Adopters, însemnând o reducere de 50Eur față de prețul final.Dar să nu uităm că Bucharest Technology Week este și un festival al distracției, nu doar al formării profesionale.Suntcare vin să prezinte cele mai noi tehnologii prezente și în România din industrii precum mașini electrice și hibrid, tehnologii de smart city și smart home, gadgeturi și deviceuri, imprimante 3D, soluții e-health și mobile apps.Printre marile companii care au confirmat deja prezența în Tech Expo se regăsesc:, fondată în 1930.Dacă Business Summiturile sunt însoțite de o expoziție indoor, din incinta Athénée Palace Hilton, dedicată profesioniștilor, marea distracție va fi în expoziția de pe platoul cu statui din Piața Universității, din weekendul 18-20 mai, la care accesul publicului este gratuit pe baza înregistrării online pe www.techweek.ro Iată câteva produse anunțate în Tech Expo din Piața Universității:Dacă până nu demult conceptul de smart home sau, pe românește, casă inteligentă, era rezervat doar celor cu bani mulți, astăzi, aceste tehnologii au devenit și accesibile pentru mai mulți proprietari de case, dar și mai sofisticate. Inteligența Artificială este folosită în producerea multor electrocasnice, astfel că un cămin dotat cu IoT prinde tot mai mult teren.Iată trei companii care vin la Tech Expo cu sisteme smart home pe care merită să le vizitați.de, ce se integrează perfect cu asistenții vocali Amazon Alexa, Apple Siri și Google Assistant, reprezintă o soluție completă de control și automatizare a locuinței. Diversitatea și flexibilitatea soluțiilor FIBARO permit folosirea controlului vocal nu doar în vederea activării de comenzi simple precum aprinderea luminilor sau reglarea temperaturii dorite, ci și pentru extinderea către scenarii complexe ce implică folosirea mai multor dispozitive. Sistemul, cel mai complet din clasa lui, compus deja din peste 40 de dispozitive, integrează deja o multitudine de branduri de top (Bose, Sonos, Bang & Olufsen sau Pioneer, în zona de sonorizare, respectiv Yale, August, DanaLock sau DSC, pe partea de securitate și multe altele). Astfel, nu va mai fi o problemă dacă veți pleca de acasă fără să încuiați ușa sau dacă cumva ați uitat o fereastră deschisă.Prin intermediul FIBARO, fiecare casă se transformă într-un mecanism cu auto-reglare, dispozitivele electrice dintr-o locuință fiind capabile să comunice între ele, oferind astfel o gamă largă de aplicații pentru un plus de confort, siguranță și economii la electricitate și căldură.Digitalizarea şi inovaţia reprezintă două axe cheie prin care ENGIE înţelege să ţină pasul cu evoluţia noilor tehnologii şi să-și adapteze produsele și ofertele la obiceiurile de consum actuale ale clienților. Aceste tendinţe, coroborate cu preocuparea de a oferi soluţii inteligente pentru siguranţa şi confortul locuinței, au condus la lansarea pe piaţă a unei game de produse Smart Home ce se adresează atât clienţilor cât şi non-clienţilor ENGIE.Din această gamă face parte, dezvoltat în parteneriat cu, care permite monitorizarea prin app a parametrilor de siguranţă ai locuinţei. Prin senzori se monitorizează temperatura, luminozitatea, umiditatea. Sunt detectate fumul și inundațiile, dar și prezența oamenilor în raza de acoperire.Un alt pachet este, dezvoltat în parteneriat cu, și dedicat confortului prin controlul de la distanță a temperaturii din locuință, ceea ce contribuie la importante economii de energie.Tot la capitolul Smart Home intră șiun sistem pentru automatizarea locuinței, care asigură controlul coordonat al mai multor funcții inteligente controlate prin intermediul tastelor inteligente. De la managementul energiei: electricitate, gaze și apă, la controlul climei și al accesului (încălzire, răcire, porți, jaluzele), până la alarme tehnice: scurgeri de apă, gaz, vânt, ploaie, soare și sisteme anti-efracție, toate sunt controlabile de la distanță prin internet.În expoziția de tehnologie din Piața Universității va fi prezent brandul olandez, adus de. Olandezii s-au impus pe piața tehnologiei prin faptul că au redesenat designul unor produse oferind utilizatorilor o nouă experiență. Cei de lasunt cei care au venit cu ideea, celebrele prize și prelungitoare sub forma de cub care au rezolvat un doar problemele de estetică, ci și de funcționalitate a cablurilor conectate la prize.La Tech Expo din 18-20 mai, vor aduce unși de doar 11 kg care poate fi ușor transportat chiar și în tren, pentru că încape ușor în spațiul de bagaje. Are două niveluri de viteză și o baterie care te poate transporta până la 25 km cu o viteză de 20km/h.Accesul la Tech Expo din Piața Universității este gratuit. Pentru a putea testa sute de soluții şi produse high-end, vizitatorii trebuie să se înregistreze online pe techweek.ro Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare:- Innovation Summit Partner- HR Masters Summit Partner- Java Summit Partner- .Net Summit PartnerSponsorii evenimentului sunt:Networking & Coffee Partner:Digital Partner -Internet Partner -Concept propriu al companiei Universum Events, festivalul Bucharest Technology Week reunește, pentru al treilea an consecutiv, comunitatea tech din Capitală.Evenimentul se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, fiind împărțit în trei componente:1. Business Summits de la, întreunde are loc și o expoziție indoor cu soluții dedicate profesioniștilor.2. Expoziția din outdoor,, din, cu intrare liberă pentru toți vizitatorii care s-au înscris online pe techweek.ro3. Evenimentele partenere, îndin oraș, pe parcursul întregii săptămâni,De peste 10 ani în industria evenimentelor, UNIVERSUM Events are ca fundament arhitectura de evenimente corporate.Sub umbrela UNIVERSUM au luat formă conceptele proprii și o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axată pe evenimente de amploare pentru clienți.Concepte proprii:- cea mai prestigioasă marcă a companiei, fiind în același timp și cea mai amplă expo-conferință B2B dedicată soluțiilor IT și digitale din regiune;Festivalul, ajuns la a treia ediție, care mobilizează comunitatea tech din Capitală;, o platformă online dedicată evenimentelor, care operează accesul la evenimente, de la înregistrarea online până la intrare.Compania este reprezentatul unic în România al celei mai mari licențe de teambuilding din lume, Catalyst Teambuilding Global, deținând un portofoliu de peste 150 de concepte personalizabile pentru clienții săi.Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piața bancară din România, susține peste 100.000 de companii să-și dezvolte afacerile și este banca pe care au ales-o peste 2 milioane de clienți persoane fizice. Prin platformele digitale, 470.000 dintre clienții Raiffeisen Bank fac, anual, milioane de tranzacții în țară și în lume.