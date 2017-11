webPR Salveaza Planeta Albastra!

In prima parte a intalnirii, Dodi si Roni le vor face cunostinta copiilor cu trei vietuitoare care traiesc in medii de viata diferite - testoasa marina, vulpea polara si albatrosul, iar Andreea le va povesti micutilor despre efectele poluarii si ale schimbarilor climatice asupra habitatelor, precum si despre cateva masuri de protectie care pot fi luate pe termen lung pentru protejarea acestora.In a doua parte a evenimentului, va propunem o serie de jocuri si ghicitori realizate sub forma teatrului de umbre, la care copiii vor fi pe rand spectatori si protagonisti. Actorii papusari Ana-Maria Craciun-Lambru, Ana-Maria Cucuta, Monalisa Toncu si Victoria Radu au pregatit o mica surpriza tuturor celor care vor fi inspirati de momentele artistice si vor dori sa-si faca acasa propriul teatru de umbre!Se anunta o zi de exceptie, asadar va asteptam pe data de 18 noiembrie la Muzeu, sa petrecem impreuna o ora de neuitat la conferinta intitulata:Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa Parteneri: Pipo si DoxiParteneri media: Radio Romania Cultural, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Gradinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com, kidsnews.ro, labucatarie.ro.