Whisky Fest 2017: De la cel mai scump whisky vandut vreodata, pana la whisky taiwanez si indian

Material webPR

va avea loc la, in perioada, fiind un eveniment dedicat in intregime uneia dintre cele mai apreciate bauturi ale tuturor timpurilor - whiskyul. De asemenea, este pentru prima oara in Romania cand o selectie atat de cuprinzatoare de etichete se reuneste sub egida unui singur eveniment. Editia din acest an se mandreste cu mai multe etichete fata de cea de anul trecut si participarea a patru importatori in plus.Mai jos va prezetam o selectie din vedetele festivalului:este rezultatul colaborarii dintre trei maestrii - Fabien Baron, Lalique si The Macallan - care au avut un obiectiv unic, acela de a crea cel mai sofisticat whisky din lume, intr-un decantor de cristal creat special, ce exuda frumusete si expresivitate, la fiecare privire. Potrivit Guinness World Records, cea mai scumpa sticla de whisky vanduta vreodata la o licitatie este Macallan M Decanter-Constantine. Sticla avea 6 litri si a fost vanduta la pretul de 628,000 dolari, la casa de licitatii Sotheby din Hong Kong, in data de 23 ianuarie 2014. La Whisky Fest, The Macallan M va fi prezent intr-un recipient mai mic, dar cu nimic mai putin special.Pentru prima oara la Whisky Fest,a fost la origine o bautura alcoolica distilata, produsa de obicei ilicit, fara autorizatie guvernamentala. Recent, bautura a fost legalizata in majoritatea tarilor si a devenit o adevarata opera de arta. Legala in Statele Unite din doar 2010, moonshine-ul a fost definit ca un whisky incolor si nematurat. Si nimic nu e mai bun pentru cu cei care iubesc drumul batatorit cu motociletele Harley-Davidson decat, una din multele etichete de moonshine prezenta in festival. Acest blend special este puternic si fin, un inceput perfect pentru povestirile de dupa calatorii. Are 51,5 de grade si este creat cu respect pentru Motorul Harley-Davidson 103. Este moonshine-ul care celebreaza drumetiile cu Harley Davidson.este un brand de single malt indian, produs de Amrut Distilleries si lansat in 2004 la Glasgow, Scotia. Este primul whisky single malt produs in India, iar numele de Amrut este un cuvant din vechea sansctrita care poate fi tradus ca "nectar al zeilor".este distileria care a adaugat Taiwanul pe harta tarilor producatoare de whisky premium. Cunoscute pentru caracteristica aromatica inconfundabila de fructe tropicale, whisky-urile Kavalan au castigat numeroase premii si medalii prestigioase. Infintata in 2005 de catre Tien-Tsai Lee, distileria poarta numele vechi al provinciei Yi-Lan in care este situata, in nord-estul Taiwanului. Sursa de apa pura si climatul cu aer curat al acestei insule subtropicale sunt ideale pentru productia de whisky. Whisky Fest invita degustatorii de bauturi exotice sa incerce mai multe sortimente din acest whisky din Taiwan.Detalii pe www.whiskyfest.ro Facebook: facebook.com/WhiskyFestRomania Biletele si abonamentele se pot cumpara dinWhisky Fest 2017 este un eveniment organizat de The Whisky Club si Mixtopia Live Pro Events.Eveniment exclusiv 18+, tinuta recomandata fiind smart casual.