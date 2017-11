Whisky Fest revine cu editia numarul doi, la Casa Presei din Bucuresti

Articol webPR

Festivalul va aduce intr-un singur loc peste, intr-o mare diversitate de arome si gusturi, de la sortimentele cele mai populare pana la raritati cu o vechime mare, unele in premiera absoluta in Romania.In cadrul evenimentului, pasionatii de whisky se vor putea delecta cu degustarea diverselor sortimente oferite de celece vor participa la festival. In plus, fata de editia din 2016,si-au anuntat prezenta in festival, cu o serie de etichete inedite. Lista completa a participantilor va fi anuntata in cel mai scurt timp.se adreseaza tuturor celor care apreciaza calitatile unui whisky adevarat si doresc sa deguste atat o bautura fina, cat si povestea din spatele acesteia. Astfel, in cadrul evenimentului, vor avea loc mai multe sesiuni de, cu experti si ambasadori de brand din tara si de peste hotare, pregatiti sa spuna povestile nemaiauzite din spatele etichetelor pe care le reprezinta.Evenimentul se prezinta si cu oconceputa sa complementeze si chiar sa desavarseasca degustarea unui whisky fin. Oferta festivalului va fi variata, de la produse gourmet la ciocolata artizanala., organizatorul evenimentului impreuna cu, reprezinta cea mai importanta si activa comunitate de iubitori de whisky din Romania. Clubul a fost infiintat in 2013 de cativa oameni pasionati care doreau sa isi impartaseasca impresiile despre vasta lume a whisky-ului, fie ca e vorba de single malt, vatted malt, blend, whiskey Irlandez, bourbon sau whisky japonez.A sosit momentul ca pasiunea sa fie dusa mai departe si astfel s-a nascut- un eveniment de trei zile ce va cuprinde degustari, povesti nespune din lumea whisky-ului, invitati de marca din domeniu, dar si muzica buna si bucate alese.Prima editie aa avut loc in 2016 si a inregistrat peste 2000 de participanti, fiind primul eveniment din Romania dedicat exclusiv acestei bauturi.Pretul unui bilet pentru prima vizita la eveniment este de 39 de lei / zi, indiferent de ziua participarii si va include si, dedicat evenimentului, pe care vizitatorii il vor primi cadou pentru a degusta bauturile din cadrul festivalului.. Abonamentele vor avea pretul de 70 de lei.Biletele de 39 lei si abonamentele se pot cumpara dinsi in fiecare zi de eveniment la intrare, intr-un numar limitat.Biletele de 20 de lei se vor gasi doar la intrate si vor putea fi eliberate doar prin prezentarea biletului din ziua anterioara, pe care recomandam doritorilor sa il pastreze.