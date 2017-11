webPR Expozitia "#Venin - frumuseti de neatins" se muta la Poiana Brasov

Va provocam sa lasati prejudecatile si teama de animalele veninoase la poarta Centrului de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov si sa descoperiti frumusetea unica a exponatelor noastre vii. Nu sunt specii pe care ai dori sa le intalnesti in mediul natural, dar le poti admira in siguranta expozitiei noastre, deoarece aceste vietati extrem de interesante provin din locuri exotice si greu accesibile noua. Va invitam sa profitati de aceasta oportunitate si sa aflati de ce aceste frumuseti nu pot fi atinse, ci doar privite in expozitia noastra.Alaturi de animale vii, precum arahnide, insecte, amfibieni si serpi, veti putea admira adevarate comori din colectiile. In expozitia noastra veti sta fata in fata cu unele dintre cele mai veninoase specii si veti afla de ce veninul reprezinta doar un instrument de supravietuire. Vizitati expozitia noastra de la Poiana Brasov, pentru a va transforma vacanta intr-o aventura plina de adrenalina si cunoastere!Programul de vizitare de la Centrul de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov este de marti pana duminica intre orele. Pretul biletelor este de 10 lei/copil/student/pensionar si 15 lei/adult. Copiii cu varste mai mici de 3 ani au gratuitate.