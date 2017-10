webPR De Halloween, un selfie cu Girafantoma le asigura tinerilor intrare gratuita la Muzeul Antipa

Din pacate, in ziua de azi multi tineri au o retinere in a merge la muzeu. Mersul la film sau o iesire la bere suna uneori mai bine.Ne-am dorit sa atragem atentia asupra acestui lucru. In fiecare saptamana, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", se organizeaza expozitii interesante si evenimente din care cu totii avem ceva de invatat.Pentru a vorbi pe intelesul lor si pentru a facilita accesul la un astfel de eveniment, ne-am gandit sa le facem cunostinta cu Girafantoma. Este Girafa "Antipa" care s-a gandit sa se costumeze in fantoma de Halloween. Mai mult decat atat, este dornica sa faca selfie-uri cu oricine isi doreste asta si ii recompenseaza cu intrare gratuita la muzeu pe toti cei care posteaza selfie-ul impreuna cu #girafantoma pe paginile lor."E o invitatie spre mai bine, practic. Fiecare tanar care ajunge in muzeu va fi mai bogat si odata cu el, vom fi si noi. E genul de castig care nu se simte in portofel, ci in ceea ce ne defineste pe noi ca oameni, iar asta e mai presus decat orice aspect material." - Aura Sorescu-Alboiu, Creative Director Armada.Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" isi doreste sa contribuie la educarea si culturalizarea publicului. O face de ani de zile, este o lupta care nu se termina niciodata. Fiecare expozitie, fiecare eveniment are in spate efortul sustinut pe care echipa "Antipa" il depune constant fara sa oboseasca."Mesajul pe care incercam sa il transmitem tuturor este ca in stiinta lucrurile nu trebuie sa fie neaparat mereu foarte sobre; adesea este important sa descoperim latura amuzanta a muncii de cercetator." - Luis Ovidiu Popa, Director General Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa".Colaborarea din Armada si Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" aduce impreuna oamenii cu dorinta de a lupta pentru acelasi lucru. Sunt cei care nu se lasa usor si care nu vor sa renunte la ideea ca lumea poate fi mai buna.Nu uitati sa nu va fie frica de muzeu! Intrati! E de bine!Luis Ovidiu Popa - Director GeneralBiroul Relatii Publice, Marketing Cultural, Programe Educative:Ligia BenAncuta BontasAlexandru BusaLucian ChipucMirela DragosCristina PosnerFlorentina PurdescuAura Sorescu - Alboiu - Creative DirectorLaurentiu Dumbrava - Head of ArtOctavia Briciag - Junior ArtBogdan Obreja - Junior CopywriterFelicia Bolboceanu - Account ManagerTiberiu Tuluca - General ManagerProiect realizat cu sprijinul Sagafilm.