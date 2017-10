OCTAV, cel mai mare numar de spectatori pentru un film romanesc in 2017, dupa primul weekend de la lansarea in cinematografe

Material webPR

Povestea lui Octav (interpretat magistral de Marcel Iures), care isi retraieste momentele cheie din trecutul sau (de la jocurile copilariei sau prima dragoste, pana la amintirile dureroase legate de familia sa), prin prisma constiintei unui om in varsta de 84 de ani odata cu reintoarcerea la casa parinteasca, a declansat o serie de emotii si nostalgii in sufletul spectatorilor:





"Nu mai stiu cand m-a mai emotionat atat de tare un film! Am iesit din sala muta, alaturi de alti spectatori muti de emotie, de bucurie, de frumusete! Va multumim!" Alina Budica







"Unul din cele mai frumoase filme vazute de noi, la cinema." Roxana Florea





"Un film care iti rascoleste toate simturile! Muzica un regal!" Grosanu Sanda Elena Maria





"Actori exceptionali si cea mai buna imagine pe care am vazut-o vreodata la un film romanesc! Plus o coloana sonora de vis..."





"Un film care merita revazut pentru imaginile si pentru muzica lui, pentru arta actorilor, dar, mai ales, pentru ecoul pe care il creeaza in fiecare suflet. Cine n-a dat uitarii copilul din sufletul sau, va simti povestea ca pe una personala." Corina Diana





Pentru ca asa cum spunea si Marcel Iures: "Octav e o poveste cu oameni, cu un om in care se recunosc toti oamenii de pe pamant. Este o poveste profund umana, acesta fiind si motivul principal pentru care am fost atras sa joc in acest film. Avem nevoie de astfel de povesti."





Trailerul filmului OCTAV, creat de Good Hands, poate fi urmarit aici: https://youtu.be/pJ5EoVp0okw





Din distributia filmului fac parte: Marcel Iures, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Vlad Radescu, Maria Obretin, Ioan Andrei Ionescu, Alessia Tofan, Eric Aradits, Stefan Velniciuc, Roxana Guttman, Silviu Biris, Dana Rogoz, Alexandru Mandu si multi altii.





Lung-metrajul, clasificat cu AG (Audienta Generala), este o coproductie Romania - Marea Britanie, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, iar producator este Adela Vrinceanu Celebidachi. Scenariul este semnat de Serge Ioan Celebidachi si James Olivier, coloana sonora este compusa de Vladimir Cosma, iar imaginea poarta semnatura renumitului Blasco Giurato.





Mai multe detalii despre filmul OCTAV se gasesc si pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/filmul.octav





