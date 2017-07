webPR: Minunata lume noua - Case ale migrantilor romani, intre 4 august - 27 septembrie la MTR

MINUNATA LUME NOUA - CASE ALE MIGRANTILOR ROMANI, 4 august - 27 septembrie 2017, Sala Tancred Banateanu, Muzeul National al Taranului RomanVernisajul expozitiei: vineri, 4 august 2017, orele 19Expozitia isi propune sa puncteze diverse aspecte ale migratiei si boom-ului din constructii, ilustrand consecintele acestora asupra satelor, regiunii si peisajului cultural. Minunata lume noua prezinta exemple de case din Tara Oasului, Maramures si Bucovina, regiuni din Nordul Romaniei cu un accentuat caracter rural. Acestea se disting de casele traditionale prin culori intense, etaje numeroase, decoratiuni din granit si marmura. Proprietarii noilor case muncesc in timpul anului in Italia, Spania, Franta sau Marea Britanie. In strainatate lucreaza de obicei in constructii, in sectorul menajer, al serviciilor de ingrijire a batranilor sau in agricultura. Banii pusi deoparte sunt investiti in construirea unor case mari in localitatile din care provin. Casele nou construite ajung insa sa fie locuite foarte rar. Varstnicii ramasi in tara continua sa locuiasca in propriile case, ocupandu-se de ingrijirea nepotilor si a caselor nelocuite. Numai de Craciun, Paste si in luna august satele se anima prin intoarcerea celor plecati. In luna august au loc numeroase nunti fastuoase, dupa care satele amutesc din nou.Dupa ce a fost prezentata in perioada noiembrie 2015 - iunie 2016 la Muzeul Culturilor Europene din Berlin si la Collaboratorium Berlin, Minunata lume noua a pornit intr-un turneu in mai multe orase din Romania, prima oprire fiind la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Incepand cu luna august expozitia itineranta ajunge si la Bucuresti, unde va fi gazduita de Muzeul National al Taranului Roman.La Bucuresti expozitia va fi insotita de un program special de evenimente conexe, format din 4 proiectii de filme documentare care analizeaza tema migratiei din perspective diferite. Proiectiile vor avea loc la Cinema Muzeul Taranului.Aici... adica acoloRomania, 2012, R: Laura Capatana Juller, 76'Ani si Sanda sunt doua fete din Maramures, care au crescut cu bunicii. Parintii lor sunt la munca in Spania, ca atatia alti romani. Cand au plecat, proiectul lor comun parea promitator: cu banii castigati in Spania vor construi o casa in care toata familia va fi fericita. Dupa mai bine de zece ani, socoteala de acasa nu pare sa se fi potrivit insa cu realitatea; iar casa e departe de a fi gata. Laura Capatana Juller le-a insotit pe Ani si pe Sanda timp de trei ani, urmarind framantarile unor copile devenite adolescente in absenta parintilor.Dupa proiectia filmului, regizoarea Laura Capatana Juller va participa la o discutie cu publicul.Primele doua parti ale trilogiei The Last PeasantsUK, 2003, R: Angus Macqueen, partea I 49', partea II 49'Angus Macqueen nareaza in trilogia sa povestea a trei familii din satul Budesti, Maramures. Aceste familii au in comun faptul ca unul sau mai multi membri au hotarat sa emigreze ilegal in Uniunea Europeana, pentru a lasa in urma problemele economice de acasa. In timp ce prima parte intitulata Journeys prezinta realitatea cu care se confrunta migrantii, a doua parte, Temptation, aduce in discutie conflictul cultural si asteptarile diferitelor generatii din Romania rurala.Searching for PatrickRomania, 2016, R: Daniel Djamo, Oana Popan, 98'Comuna Certeze din judetul Satu Mare este renumita pentru casele impozante construite de locuitorii sai dupa ce au muncit in Franta si in alte tari din Vestul Europei. Cautarea lui Patrick nu urmareste sa il gaseasca pe acesta, asa cum de altfel nici Godot nu apare niciodata. Patrick este de fapt un personaj colectiv: satul insusi. Filmul urmareste mitul comunei Certeze si incearca sa analizeze mecanismele interne care au determinat nevoia de a construi astfel de case.Waiting for AugustBelgia, 2014, R: Teodora Ana Mihai, 88'Georgiana Halmac va implini in iarna aceasta cincisprezece ani. Ea traieste in orasul Bacau impreuna cu cei sase frati. Mama lor a fost nevoita sa isi paraseasca copiii pentru a le asigura existenta, lucrand in Italia, in orasul Torino. Nu se va intoarce inainte de inceperea verii. Georgiana este nevoita sa improvizeze din mers, conversatiile telefonice cu mama ei fiind singurele puncte de reper.Expozitie curatoriata de Beate Wild si Raluca Butincu BeteaO mare parte din fotografiile expozitiei sunt realizate de fotograful Petrut Calinescu. Alte fotografii apartin artistului Matei Bejenaru precum si unui numar important de cercetatori care au documentat aceasta tema in Romania si in tarile de destinatie: Remus Gabriel Anghel, Eli Badica, Carmen Chasovschi, Pietro Cingolani, Ionut Dulamita, Anamaria Iuga, Andra Jacob Larionescu, Daniela Moisa, Diana Necoara, Cristina Toderas, Amelia Tue, Ciprian Vate.Un proiect comun realizat de Departamentul Europa centrala si de sud-est din cadrul Muzeului Culturilor Europene din Berlin si Institutul Cultural Roman din Berlin, in colaborare cu Muzeul National al Taranului Roman.Finantat de Die Beauftragte der Bundesregierung fur Kultur und Medien si Institutul Cultural Roman din Bucuresti.Expozitia va putea fi vizitata la Sala Tancred Banateanu, pana pe, de marti pana duminica, intre orele 10 si 18. Luni este inchis. 