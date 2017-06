webPR: ​Culorile prind aripi

De sambata 1 iulie, fluturii isi iau zborul la Muzeul Antipa! Expozitia noastra estivala, localizata in sera din gradina muzeului va invita sa admirati specii remarcabile de fluturi, printre care "Fluturele cap-de-bufnita de bananier" (Caligo eurilochus), "Imparatul" (Morpho peleides) sau "Fluturele coada randunicii de smarald" (Papilio palinurus). Vizitatorii expozitiei pot fi martorii unor momente unice, cum ar fi "nasterea" unor fluturi, asistand la momentul in care adultii parasesc invelisul nimfei si isi intind aripile pentru prima data."Expozitia 'Culorile prin aripi' organizata de Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' ofera vizitatorilor nostri posibilitatea de a admira senzationalii fluturi tropicali originari din Asia, Africa sau America de Sud, de a le urmari zborul delicat sau de a le observa cu mare atentie comportamentul! Prin aceasta expozitie avem sansa de a evada, chiar daca pentru scurt timp, intr-un paradis tropical, populat de numerosi fluturi multicolori", ne declara domnul dr. Luis Ovidiu Popa, directorul general al Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa".Expozitia "Culorile prind aripi" reprezinta o modalitate inedita de a cunoaste indeaproape un grup de animale cu un mod de viata fascinant, admirand totodata bogatia de forme si culori atat de caracteristica fluturilor diurni din zonele tropicale. Cu toate ca nici una dintre speciile prezente in cadrul expozitiei nu este amenintata cu disparitia, frumusetea si fragilitatea exponatelor vii ne vor atrage atentia asupra necesitatii conservarii acestor insecte delicate prin masuri specifice.Pretul unui bilet de intrare este de 10 lei pentru copii, studenti si pensionari si de 12 lei pentru adulti. Copiii cu varsta mai mica de 3 ani au accesul gratuit in expozitie.Muzeul vine in intampinarea publicului cu o oferta avantajoasa: cumparand biletul comun in valoare de 15 lei pentru copii, studenti si pensionari si 20 lei pentru adulti, puteti vizita ambele expozitiile temporare "Culorile prind aripi" si "Venin - Frumuseti de neatins".Expozitia poate fi vizitata de marti pana duminica, intre orele 10.00 si 18.00. Accesul vizitatorilor in expozitie este permis doar pana la ora 17.30.Mai multe detalii pe www.antipa.ro si pe pagina de facebook a Muzeului "Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa.