webPR: Conferintele de la sosea: Exile into archive / Despre o muzeografie a memoriei, 29 iunie 2017, la Clubul Taranului MTR

Atelierul este sustinut de, curator MNTR.Sa vorbesti despre exil si sa-l experimentezi intr-o lume exilata ea insasi in dimensiunea departarii, devine riscant si poate sa nu atinga esenta problemei. Distanta presupune un anumit tip de experienta si provocare. Si mai ales de receptare.Cum poate fi imaginata o scenografie a durerii, traumei si in ce masura imaginea torturii poate fi exorcizata printr-un instrumentar vizual?Istoria unui loc, teritoriu, comunitati ori natiuni se rescrie mereu. Nu suntem niciodata in posesia adevarului absolut, a raspunsurilor definitive. Ceea ce ne tine legati de trecut, memoria, se cultiva si se imbogateste continuu printr-o suma de suprapuneri, intersectii si constructii identitare.Participand la un workshop interdisciplinar organizat de Asociatia Muzeul Deschis (Krasnoiarsk, Siberia) in martie 2001 la Muzeul Regional din Tomsk, capitala Siberiei in secolul al XIX-lea si exilata fiind in arhiva, am experimentat ca nicaieri altundeva libertatea. Am refacut coordonatele exilului (siberian), miscandu-ma liber prin istorie/istorii. Am reusit impreuna cu cei cu care am lucrat sa re-creem o lume in care fiecare a fost pe rand creator - actor - spectator - beneficiar. (Lila Passima)Va invitam la un atelier deschis pentru a urzi impreuna un exercitiu muzeografic ale carui principale instrumente sunt naratiunea vizuala si o noua raportare la obiectul de patrimoniu si expunerea muzeala.Vom povesti despre cum poate un loc rigid, static, inchis si anacronic prin izolarea fata de formele de expresie contemporana ale creativitatii, sa fie transformat intr-un spatiu deschis, cu o perspectiva dinamica si o atitudine novatoare.