webPR Biografie sentimentala a comunei Bisoca - Atelier cu studentii de la Universitatea din Bucuresti, pe 24 iunie, la Muzeul Taranului Roman

In urma cu doi ani, intre 15 si 23 august 2015, 10 studenti ai specializarii Etnologie de la Universitatea din Bucuresti au realizat o cercetare in judetul Buzau, in localitatea Bisoca si satele apartinatoare acesteia.Temele in jurul carora s-au coagulat discutiile si interviurile cu locuitorii asezarii au fost ordonate pe axa temporala si pe cea spatiala. Astfel, locuirea, istoria caselor si a familiilor (si povestile acestora) s-au corelat cu datele etnografice si sociologice privitoare la ocupatiile fundamentale, dar si la cele auxiliare, la pendularile intre sat si oras, la migratia interna in alte zone ale tarii si la alternative profesionale actuale. Un alt pol al discutiei l-a constituit repartizarea muncilor si a rolurilor sociale si ceremoniale intre barbati si femei, armonizarii relatiilor de gen la varsta nubila acordandu-i-se o atentie deosebita. In fine, am incercat sa aflam o "biografie sentimentala" a comunei Bisoca alcatuita, ca intr-un joc de caleidoscop, din relatari, consemnari si povesti de viata impletite fie cu istoria oficiala, fie cu cea a familiei si comunitatii.Foto: Muzeul Taranului RomanIn 24 iunie 2017, studentii si profesorul coordonator, Conf. univ. dr. Narcisa Stiuca, va propun sa aflati modul in care toate materiale rezultate in urma cercetarilor efectuate pot sa se constituie ca o baza documentara a unui studiu de evaluare a patrimoniului traditional si a potentialului cultural local.Eveniment organizat in cadrul expozitieiFoto: Muzeul Taranului Roman