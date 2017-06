webPR: Demonstratie a mestesugului slefuitului chihlimbarului si proiectie de film, la Muzeul Taranului Roman

Demonstratie a mestesugului slefuitului chihlimbarului cu Ciprian Chiriac, ora 16:30, sala Tancred Banateanu.

Proiectie de film documentar Lemnul, realizat de Digi World, Studioul Horia Bernea (sala Cinema MTR), ora 18:30.

"Piatra soarelui", asa cum e numit chihlimbarul in localitatea Colti (judetul Buzau), are secretele sale: nu oricine poate sa o gaseasca si nu oricine stie sa o prelucreze. Pe, la, Ciprian Chiriac, din Colti, ne povesteste despre cum se gaseste chihlimbarul, care sunt semnele potrivite pentru a-l gasi; ne arata si ne spune cateva din secretele mestesugului slefuitului chihlimbarului, deprinse de la bunicul sau, dar ne spune si credintele locale despre piatra care se crede ca ii protejeaza pe cei ai casei.Chihlimbar/Foto: Razvan-Gabriel PopaIn aceeasi zi, la, in Studiul Horia Bernea, va invitam la proiectia filmului documentar Lemnul (38'), realizat de Digi World. Filmul este dedicat unei materii care inca randuieste viata oamenilor de la nastere si pana la moarte, ii adaposteste, ii hraneste si ii inspira, dar mai ales ii apropie de Dumnezeu, prin bisericile de lemn din secolele al XVIII-lea si al XIX-lea, capodopere de arhitectura si de spiritualitate.Man.Poiana Marului /Foto: Razvan-Gabriel PopaEvenimente organizate in cadrul expozitieiParteneri media ai MNTR: Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, Ziarul Lumina, HotNews.ro, webpr.ro, www.ordineazilei.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, agro-tv.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.Man.Poiana Marului /Foto: Razvan-Gabriel Popa