webPR: Puiuti poznasi si mamici grijulii

In prima parte a intalnirii, Dodi si Roni le vor face cunostinta copiilor cu cativa pui dragalasi de mamifere: ursul panda, lenesul cu trei degete, soarecele tepos, precum si cu un invitat surpriza, iar Andreea le va explica micutilor in ce mod au grija mamele de puii lor si cum este creata legatura afectiva dintre mama si pui.In a doua parte a evenimentului va propunem o serie de jocuri si ghicitori realizate sub forma teatrului de umbre, la care copiii vor fi pe rand spectatori si protagonisti. Artistii Companiei Uninvented Kids au pregatit, ca de obicei, o mica surpriza tuturor celor care vor fi inspirati de momentele artistice si vor dori sa-si faca acasa propriul teatru de umbre!Se anunta o zi de exceptie, asadar va asteptam pe data de 1 Iunie la Muzeu, sa petrecem impreuna o ora de neuitat la conferinta intitulata: "Puiuti poznasi si mamici grijulii".La intalnire sunt invitati copiii cu varste cuprinse intre 4 si 9 ani. Participarea la acest eveniment este GRATUITA, iar inscrierile se pot face pe adresa de e-mail, in limita a 60 de locuri.