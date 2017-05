webPR: Cele mai bune momente din Bucharest Technology Week 2017

118 expozanti (in ambele locatii)

15.123 vizitatori unici

1445 de participanti la conferinte

54 speakeri

10 conferinte (5 summituri si 5 workshopuri)

7 zile de festival

Vedeta incontestabila a acestei editii a fost robotul umanoid, InMoov, creat de francezul Gael Langevin. Cu primul robot printat 3D s-au intalnit ministri, jurnalisti, oameni de afaceri, dar si copii si parinti curiosi sa comunice cu el. Robotul InMoov este un proiect open source pentru universitati, scoli, institutii de cercetare, ce poate fi descarcat gratuit de pe inmoov.fr.BTW: Roboti jucand fotbal / Foto: techweek.roPrintre cele mai bune momente ale acestei editii s-au numarat atelierele de robotica pentru copii sustinute de Academia Inventeaza.ro, dar si fotografiile facute cu drona (dronies), realizate in standul partenerului principal, Raiffeisen Bank.Testarea vehiculelor electrice din standurile AirMotion, E-Twow, Smart Balance, FreeWheel, Evolio, gama de robotei din standul QuickMobile, masinile electrice si hibride de la Renault, Toyota, Autoklass, Badsi si Ford au prilejuit, de asemenea, momente distractive la Bucharest Technology Week.BTW: Vehicul electric / Foto: techweek.roAsipiratoare de la iRobot care fac curat si cand nu esti acasa, sisteme pentru locuinte inteligente de la Vimar, becurile reinventate de Philips, tehnologiile viitorului din produsele electrocasnice de la Philips, ochelarii VR de la Samsung, imprimantele 3D de la 3D Print Store si de la Suntem 3D au constituit tot atatea puncte de atractie pentru public.BTW: VR experience - Samsung / Foto: techweek.roLa standul Acer, laptopul de gaming si cel mai subtire notebook au fost testate de pasionati, iar inergy Romania i-a cucerit pe vizitatori cu sistemul de crestere a plantelor de interior bazat pe tehnologie de varf.Bilantul celei de-a doua editii Bucharest Technology Week arata o crestere nu doar a numarului de pasionati sa invete si sa testeze noile tehnologii, ci si a numarului de companii prezente in eveniment."Pe masura ce tehnologia acapareaza tot mai multe aspecte ale vietii noastre si Bucharest Technology Week se extinde, devenind un hub al companiilor cu produse si solutii tech atat pentru publicul business cat si pentru clientul final. Fie ca sunt start-up, fie multinationale, festivalul le aduce impreuna prin MyConnector, sistemul de interconectivitate cu publicul lor tinta, marca Universum Events", a spus Mihai Cima, managing partner Universum Events.BTW: Atelierul de robotica / Foto: techweek.roDesfasurat pe parcusul unei saptamani intregi, in doua locatii, Hotelul Athenee Palace Hilton si Piata George Enescu., festivalul tehnologiei a avut:"Aceasta editie Bucharest Technology Week a setat un nou nivel al evenimentelor tech din Romania. Am reusit sa oferim publicului, sute de inovatii: roboti, device-uri, sisteme smart, masini si alte produse care aduc fiecarui utilizator in parte un beneficiu in viata sa personala si/sau profesionala. Aceasta editie a avut nucleul in conexiunea dintre tehnologie si om, punand accent pe beneficiile pe care consumatorii le pot dobandi, atat in viata de zi cu zi, cat si in companiile in care activeaza", a declarat Catalina Manea, project manager Bucharest Technology Week.BTW: Drona / Foto: techweek.roIn topul preferintelor vizitatorilor se afla casele inteligente, cu peste 47% din optiuni. Pe locul doi se afla robotii, care au strans 43% din voturile celor care s-au inscris.In privinta varstei, peste jumatate dintre vizitatori, 57%, au bifat ca au intre 26-40 ani, iar 22% au declarat ca au varsta cuprinsa intre 18-22 ani.BTW: Segway / Foto: techweek.ro- Innovation Summit Day Partner- HR Masters Summit Day Partner- Sales Leaders Summit Day Partner- Java Summit Day Partner- PHP Summit Day PartnerTassimo a fost Coffee Partner al Bucharest Technology Week 2017.Partenerul digital al evenimentului a fost Bright Agency , iar partenerul creativ - Kubis Interactive Bucharest Technology Week, organizat de Universum Events, reuneste lideri si pasionati de tehnologie pentru o saptamana de evenimente in tot orasul, cu focus pe cele doua locatii: Hotelul Athenee Palace Hilton si Piata George Enescu. De la conferintele de business care stau la baza conceptului, pana la expozitii mari si intalniri restranse, evenimentul creeaza o platforma de networking si invatare pentru cei 15.000+ participanti.Miscarea se alatura evenimentelor similare din Londra, Berlin, Bruxelles, New York, Sao Paulo si Beijing printre altele, punand Capitala pe harta internationala a tehnologiei. Misiunea BTW este sa incurajeze inovatia si adoptia noilor tehnologii. Bucharest Technology Week sarbatoreste si sprijina mediul tehnologic romanesc, de la studenti, tineri profesionisti, antreprenori pana la directori executivi si alti factori de decizie din companii.Cu o experienta de peste 10 ani in organizarea de evenimente corporate premium, Universum Events si-a construit reputatia de adevarat arhitect in industrie.Compania are propriile marci, precum Bucharest Technology Week, Internet & Mobile World si MyConnector si o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axata pe evenimente de amploare pentru clienti, precum Microsoft Summit si Cisco Connect, dar si petreceri si zile ale companiei.Compania detine cea mai mare licenta de team building din lume, oferind partenerilor sai concepte unice, devenite celebre in Europa si peste Ocean.Incepand din 2017, Universum Events a adaugat portofoliului de concepte de succes, Hercules Trophy, cunoscut ca fiind cea mai cool competitie semi-atletica de pe planeta dedicata companiilor.Un nou concept propriu marca Universum Events este Imobiliarium, expozitia tehnologizata de locuinte, in care vizitatorii pot vizualiza cu ajutorul Realitatii Virtuale o parte din casele si apartamentele din oferte.Pentru detalii, va invitam sa urmariti site-urile proiectelor: