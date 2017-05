Urzeala in doi. Performance in cadrul expozitiei IN FIRE a artistei Victoria Zidaru

Afis In Fire | Foto: Muzeul Taranului Roman

Adam si Eva au asezat urzeala ca traiectorie a omului in lume singuri fiind, iar astazi se prevesteste, se asteapta un nou inceput urzit si tesut in comuniune spirituala.Firul invizibil ce uneste sufletele se desfasoara fara intrerupere apropiind ceea ce este departat, umpland ce este gol, unind ceea ce este de fapt Unul. Curgerea neincetata spre reimplinire se poate contura printr-o simpla privire sau o simpla atingere. Un joc misterios si o calatorie a frumosului nevorbit ce invaluie intricata tesatura a fapturii intr-un dans unic pe vasta scena a Vietii.Un performance conceput de Victoria Zidaru si Momo Sanno.Momo Sanno si Galea BobeicuExpozitiava putea fi vizitata la Sala Acvariu pana pe 11 iunie 2017. Intrarea este libera.Expozitia este organizata in colaborare cu Proiectul Cultural Contemporanii.Remus Andrei IonRadio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, Ziarul Lumina, HotNews.ro, webpr.ro, www.ordineazilei.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, agro-tv.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.