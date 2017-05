webPR: Ce sa nu ratezi la Bucharest Technology Week

Iata cateva argumente pentru care sa vii in acest weekend, in Piata George Enescu de langa Ateneu.Centrul de creatie tehnica pentru tineret "Academia Inventeaza.ro" ii asteapta pe copii sa participe la ateliere de robotica. In weekendul Bucharest Technology Week, aceasta inedita academie isi are "sediul temporar" in standul Raiffeisen Bank, partenerul principal al evenimentului.Armata de robotei de la Quickmobile, cel mai subtire notebook din lume de la standul Acer, unde se afla si cel mai puternic laptop de gaming cu ecranul curbat de 21" sunt inovatii de neratat la Bucharest Technology Week.In privinta vehiculelor electrice si hibride, oferta este mai mult decat generoasa. Gama de trotinete, motociclete, hooverboard-uri, precum si alte vehicule electrice pot fi testate la standurile AirMotion, E-Twow, Smart Balance, FreeWheel, Evolio, iar masinile electrice si hibride de la Renault, Toyota, Badsi, Nissan, Ford si Autoklass isi asteapta vizitatorii.Asipiratoare care fac curat si cand nu esti acasa de la iRobot, sisteme pentru locuinte inteligente de la Vimar, becurile reinventate de Philips, ochelarii VR de la Samsung, imprimantele 3D de la 3DPrintstore si de la Suntem 3D, tehnologiile viitorului din produsele electrocasnice de la Philips sunt alte tehnologii de neratat.Toate acestea sunt doar cateva din sutele de gadgeturi, device-uri si solutii inovative prezente in acest weekend la expozitia Bucharest Technology Week, deschisa sambata, 27 mai, intre orele 10.00-20.00 si duminica, 28 mai, intre orele 10.00-18.00.Accesul participantilor se face doar pe baza unui cod primit la inregistrarea pe www.techweek.ro Pentru informatii suplimentare, urmariti platformele oficiale de comunicareRaiffeisen Bank este partenerul principal Bucharest Technology Week 2017.Summiturile din Bucharest Technology Week sunt sustinute de:IQOS - Innovation Summit Day PartnerExperis - HR Masters Summit Day PartnerLikeit Solution - Sales Leaders Summit Day PartnerWorldpay - Java Summit Day PartnereMAG - PHP Summit Day PartnerSponsorii evenimentului sunt Philips, IBM, Endava, AirMotion, Luxoft, Team Extension, METRO SYSTEMS, SoftOne, Acer, Digitaljob, Schneider Electric si Hipo.ro.Tassimo este Coffee Partner al Bucharest Technology Week 2017.Partenerul digital al evenimentului este Bright Agency, iar partenerul creativ este Kubis Interactive Bucharest Technology Week, organizat de Universum Events, reuneste lideri si pasionati de tehnologie pentru o saptamana de evenimente in tot orasul, cu focus pe cele doua locatii: Hotelul Athenee Palace Hilton si Piata George Enescu. De la conferintele de business care stau la baza conceptului, pana la expozitii mari si intalniri restranse, evenimentul creeaza o platforma de networking si invatare pentru cei 15.000+ participanti.Miscarea se alatura evenimentelor similare din Londra, Berlin, Bruxelles, New York, Sao Paulo si Beijing printre altele, punand Capitala pe harta internationala a tehnologiei. Misiunea BTW este sa incurajeze inovatia si adoptia noilor tehnologii. Bucharest Technology Week sarbatoreste si sprijina mediul tehnologic romanesc, de la studenti, tineri profesionisti, antreprenori pana la directori executivi si alti factori de decizie din companii.Cu o experienta de peste 10 ani in organizarea de evenimente corporate premium, Universum Events si-a construit reputatia de adevarat arhitect in industrie.Compania are propriile marci, precum Bucharest Technology Week, Internet & Mobile World si MyConnector si o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axata pe evenimente de amploare pentru clienti, precum Microsoft Summit si Cisco Connect, dar si petreceri si zile ale companiei.Compania detine cea mai mare licenta de team building din lume, oferind partenerilor sai concepte unice, devenite celebre in Europa si peste Ocean.Incepand din 2017, Universum Events a adaugat portofoliului de concepte de succes, Hercules Trophy, cunoscut ca fiind cea mai cool competitie semi-atletica de pe planeta dedicata companiilor.Un nou concept propriu marca Universum Events este Imobiliarium, expozitia tehnologizata de locuinte, in care vizitatorii pot vizualiza cu ajutorul Realitatii Virtuale o parte din casele si apartamentele din oferte.