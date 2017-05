webPR: Noaptea Europeana a Muzeelor la Muzeul National al Taranului Roman

Anul acesta expozitia permanenta va fi inchisa deoarece cladirea monument istoric din Soseaua Kiseleff se afla in lucrari de consolidare si restaurare.expozitie in Sala FoaierMuzeul, asemenea recensamantului si hartii, este o versiune iar uneori chiar o fictiune a trecutului. Timpul le perturba continuu, in ciuda obstinatiei cu care acestea aduna alte si alte urme. Ambitia de a reflecta trecutul, daca exista, este utopica. Traind prin fragmente, muzeul le agrega in forme ce tind sa fie totalizatoare, aproape intangibile, nu intotdeauna chestionabile. Mai mult, aceste variante ale TRECUTULUI sunt periodic conservate si restaurate, ca intr-un veritabil cult. Unul din efectele palpabile ale muzeificarii este re-teritorializarea timpului. Prin depunerile sale succesive insa, muzeul se dovedeste a fi si un sol ce poate oferi surprizele de care indeobste are parte arheologul.Dintr-un muzeu centenar, cum este Muzeul National al Taranului Roman, se pot extrage aleator probe alaturi de care sa pornesti intr-un voiaj inedit dar revelator prin propriul sau trecut, nu de putine ori minat de situatii dificile ori puncte de trecere aproape imposibile. O asemenea calatorie ne-am propus si noi, in al 111-lea an de existenta, prin explorarea arhivei, a colectiilor MNTR si prin expunerea a tot ce a fost inregistrat cu numarul de inventar 111. Aceasta sectiune in timp devine cu atat mai sugestiva in dialogul cu cele trei proiecte de muzeu - Alexandru Tzigara-Samurcas, Tancred Banateanu si Horia Bernea - pe care initiatorii acestora dar si momente istorice diferite si le-au impus.Numar de inventar 111 este o continuare a explorarilor muzeale initiate cu ocazia celebrarii intemeierii MNTR prin seria de evenimente Muzeul [in]vizibil.Curatori: Lila Passima, Cosmin Manolache- expozitie in Sala Tancred BanateanuExpozitia inchipuie, intr-o rostire contemporana, privelistile, rosturile si povestile din Tinutul Buzaului, cu ajutorul lucrurilor mai vechi sau mai noi facute de maini dibace de femei, tesatoare pricepute, ori mani de barbati iscusiti; sunt aratate lucruri folosite in viata de zi cu zi sau la prilejuri de sarbatoare. O buna parte dintre acestea provin din colectiile Muzeului Taranului, insa cele mai multe piese au fost adunate cu daruire si imprumutate noua de colectionarii Ciprian Chiriac, Andrei Dragnescu, Rica Leu, Amelia Papazissu. Cateva obiecte provin chiar din expunerea Muzeul Timpul Omului din comuna Manzalesti - punct muzeal la realizarea caruia a participat si o echipa de la Muzeul National al Taranului Roman. Toate acestea sunt rodul mestesugului, talentului si pasiunii mesterilor tesatori, olari, pietrari, fierari, tamplari din Tinutul Buzaului.Ca o completare a expunerii, vom proiecta filmele documentare,si, realizate de Digi World. Proiectiile vor avea loc la Clubul Taranului, de la orele 18 si 20.30.(35 min.)Inspirat de focurile vii din Lopatari, fenomen natural spectaculos si des intalnit in zona, filmul este dedicat pasiunilor de o viata ale oamenilor din zona, avandu-l ca personaj principal pe fierarul Titi Stan, de 85 de ani din Bozioru, care stie sa faca o caruta intreaga, de la A la Z in micul sau atelier.38 min.)Subiectul filmului documentar este lemnul, materia care inca randuieste viata oamenilor de la nastere si pana la moarte, ii adaposteste, ii hraneste si ii inspira, dar mai ales ii apropie de Dumnezeu, prin bisericile vechi de lemn cares e intalnesc in Tinutul Buzaului.O vizitare in avanpremiera a expozitiei artistei Victoria Zidaru - Sala AcvariuExpozitia propune un discurs pentru intoarcerea la normalitate, verticalitate si firesc pornind de la simplitatea firului ca element constitutiv al intregii tesaturi materiale si spirituale din complexitatea existentei umane. Va fi folosit firul de in sau de canepa, tors de batranele din Bucovina. Firul concret, raportat la viata de zi cu zi, practic, estetic - este elementul crucial in fundatia constructiei umane, de la imbracaminte, la ustensile casnice si tesaturi decorative ￯ compune ambientul cu care este inconjurat omul si trupul omului. Dincolo de concret, firul reprezinta legatura dintre om si Dumnezeu - firul ca instrument de rezonanta a conectarii omului cu Creatorul sau.- vizita si demonstratiiHaideti sa invatati sa faceti hartie manuala! Intr-un loc cu zambet si liniste. Un gest ecologic si cultural care se prinde firesc in pasii copilariei. Deseul de hartie se marunteste, se imbaiaza, se toaca, se combina cu apa. Rezulta pasta de hartie care se scoate cu sita, se asterne pe panza, se preseaza, se intinde, se usuca. Se intampla magia si se obtine o noua hartie. Jocul facerii se schimba mereu prin elementele care vor intra in hartie: fire de iarba, frunze, petale, flori, cafea, nisip, condimente, panza de sac.- in curtea muzeuluiSatul Zece Prajini din judetul Iasi a ajuns faimos in lume prin numeroasele sale fanfare care animau pe vremuri petrecerile locale, dar care acum concerteaza si pe scenele internationale. Ciocarlia, Speranta, Shukar sunt cateva nume care apar pe afisele festivalurilor de world-music de pe intreg mapamondul. Fireste, activitatea concertistica din ultimele doua decenii a influentat muzica fanfarelor, dar noi am ales, din aceasta localitate, un mic grup de muzicieni care se apropie, prin stilul de interpretare, de cantarile mai vechi ale regiunii. Prin urmare, sunteti invitati sa ascultati o mica fanfara, ai carei membri canta de zeci de ani la nuntile si petrecerile rurale. 