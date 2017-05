webPR: Noaptea Muzeelor la Antipa - "Urme in timp"

16:30 - 17:00 - lansare de carte "Originea speciilor"*;

17:30 - 18:00 - vernisarea expozitie temporare "Urme in timp"*;

18:00 - 20:00 - masa rotunda pe tema teoriei lui Darwin despre evolutia speciilor si impactul ei asupra societatii;

18:00 - 24:00 - vizitarea gratuita a expozitiei permanente a Muzeului;

18:00 - 24.00 - proiectii de filme documentare oferite de Digi Animal World;

22.00 - 23.00 - colectare entomologica a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialistilor din Muzeu**;

22.00 - 23.00 - interceptarea sunetelor de lilieci din gradina Muzeului "Antipa" cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialistilor din Muzeu**.

Programul special al evenimentelor prilejuite de Noaptea Muzeelor de la Antipa va debuta cu lansarea cartii "Originea speciilor", de Charles Darwin, aparuta anul acesta la editura Herald, urmata de vernisarea expozitiei temporare "Urme in timp", in prezenta paleoartistului Eduard Olaru. Expozitia ilustreaza evolutia si originile omului modern prin reconstruiri grafice a 16 specii de hominide."Originea speciilor" este una dintre putinele opere stiintifice accesibile publicului larg, care a revolutionat atat stiintele biologice, cat si modul in care vedem conexiunea noastra ca oameni cu natura si a influentat gandirea filozofica si stiintifica moderna. Vom aprofunda aspecte legate de teoria lui Darwin despre evolutia speciilor si impactul ei asupra societatii impreuna cu invitatii speciali ai acestui eveniment: Dr. Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", Acad. Prof. Univ. Dr. Mircea Flonta, profesor la Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti, Acad. Dr. Dumitru Murariu, directorul Institutului de Biologie al Academiei Romane, Prof. Univ. Dr. Dan Alexandru Grigorescu, paleontolog, profesor la Facultatea de Geologie si Geofizica a Universitatii din Bucuresti, Alexandru Anghel, coordonatorul colectiei Mathesis, precum si cu Sorin Lucaci, reprezentantul editurii Herald.Incepand cu ora 18:00, timp de doua ore, invitati de prestigiu vor participa la o masa rotunda organizata in Atrium-ul Muzeului, in apropierea scheletului de Deinotherium gigantissimum, care va fi transmisa in direct pe toate frecventele Radio Romania Cultural si video on line pe www.radioromaniacultural.ro. Elementul surpriza al serii il constituie dezbaterea interactiva, in care publicul va juca rol de invitat, putand adresa in mod direct intrebari participantilor la intalnire. Dezbaterea va fi moderata de Corina Negrea, realizator de emisiuni de stiinta la Radio Romania Cultural.Pe parcursul serii, publicul va avea ocazia sa viziteze gratuit expozitia permanenta a Muzeului, incepand cu ora 18:00 si, totodata, sa participe la o serie de activitati specifice de cercetare, care vor avea loc in curtea Muzeului, incepand cu ora 22:00. Digi Animal World va fi prezent si in acest an la Noaptea Muzeelor de la Antipa, oferind vizitatorilor scurte proiectii de filme documentare, precum si alte surprize.Programul detaliat al evenimentului "Urme in timp" este urmatorul:**) Demonstratiile realizate de catre cercetatorii Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" se vor face numai in conditii meteorologice favorabile.Pe data de, in intervalul orar, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" va fiParteneri: Editura Herald, Digi Animal World, MullenLowe Profero.Partener media: Radio Romania CulturalDetalii: pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa.