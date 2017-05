webPR: ​Conferintele Metal Show 2017 - Industrie 4.0 solutie pentru dezvoltarea fabricatiei in Romania - Viitorul incepe acum

Cu o tematica interesanta, axata in principal pe solutii privind reducerea costurilor de fabricatie, solutii complete pentru imprimarea 3D industriala, implementarea inovatiilor suport pentru Industria 4.0, solutii pentru IMM-uri si tehnologii de sudare, conferintele vor fi sustinute de reprezentanti ai celor mai importante companii din domeniul prelucrarii metalelor. Veti avea astfel ocazia sa fiti la curent cu ultimele noutati si tendintele actuale cu privire la sculele de aschiere, de prelucrare a tablelor, placutele de aschiere amovibile, solutii de acoperire a sculelor si a carburilor folosite astfel incat sa obtineti o crestere a performantelor in frezare, gaurire, indoire, strunjire, filetare sau finisare.Nu ratati noutatile tehnologice prezentate de cei mai buni speakeri, profesionisti in domeniul prelucrarii metalelor, si rezervati-va locul in sala.***Expozitia internationala Metal Show 2017 va avea loc intre“Metal Show a crescut an de an, ajungand, dupa numai 3 ani, evenimentul etalon pentru industria prelucrarii metalelor din Romania. Am reusit sa reunim la aceasta expozitie cele mai importante companii din domeniu, lideri de piata, firme din Romania si din strainatate care se vor prezenta in fata vizitatorilor cu ultimele inovatii si noutati pregatite special pentru piata romaneasca. METAL SHOW este un targ dinamic, plin de consistenta, care a confirmat in piata de profil si care va oferi, pe durata a patru zile, un adevarat spectacol tehnologic”, declara, Director Metal Show.La Metal Show 2017 va veti putea bucura de ofertele celor peste, multi dintre ei fiind lideri in domeniul prelucrarii metalelor:Pe www.metalshow.ro veti gasi lista tuturor expozantilor.Pe o suprafata totala de 8vor fi expuse produse destinate celor care lucreaza in industriile auto, aeronautica, navala, chimica si petrochimica, electrocasnica, constructii metalice – in total,. Multe dintre ele vor beneficia deDe asemenea, la Metal Show 2017 veti afla ce inseamna Conceptul Smart Factory in viziunea producatorilor mondiali si cum poate fi implementat cu succes in fabricile din Romania.17 - 19 mai 2017, zilnic intre orele 09:00 - 17:0020 mai 2017, intre orele 09:00 - 16:00- Poarta A si B (B-dul Expozitiei)3 RON/ora