webPR: Sport Loft - primul concept-store multibrand de sport, deschis de FF Group Romania

FF Group Romania, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata locala de sport si fashion si subsidiara a grupului FF Group Grecia, a stabilit un punct de referinta la nivel regional prin deschiderea in premiera in Romania a unui nou concept de magazin de sport, dedicat sportivilor de performata si tuturor celor care practica sportul in mod activ. Primul magazin Sport Loft al grupului a fost deschis in Baneasa Shopping City.





Magazinul comercializeaza cele mai noi colectii de echipamente sportive pentru alergare, baschet, fotbal, antrenament si tenis, ale brandurilor internationale de top precum: Nike, Jordan, Adidas, Asics, New Balance, Under Armor, Saucony, Mizuno, Reebook.





Primul magazin Sport Loft are o suprafata de 600 de metri patrati, investitia in amenajarea spatiului de retail s-a ridicat la peste 700,000 Euro, fara a include stocul initial de marfa. Noul concept se bazeaza pe cele mai noi tehnologii digitale pentru a oferi o experienta memorabila si a permite sportivilor sa ia decizii informate cu privire la achizitiile lor. Facilitatile de ultima generatie sunt sustinute de zonele interactive, "Running Experience" - dedicata alergarii si "The Dunk Room"- dedicata baschetului, unde atletii pot testa echipamentele si pot primi informatii personalizate de la specialisti.





Referitor la noua deschidere, Cristian Beznoska - CEO FF Group Romania, a declarat: "Acest concept marcheaza o noua era pentru toti sportivii care urmaresc performanta. Am creat un concept pentru o experienta memorabila, bazandu-ne pe ultimele inovatii tehnologice, anticipand nevoile celor mai exigenti si activi clienti ai nostri. In urmatorii 3 ani, FF Group va dezvolta o retea extinsa de magazine Sport Loft in Romania, Grecia, Bulgaria si Cipru, iar in luna iunie este programata lansarea platformei www.sport-loft.com. "





"Prin acest nou concept-store multibrand de sport ne dorim sa transformam experienta de shopping a clientilor nostri intr-o calatorie interactiva si personalizata, folosind cele mai recente tehnologii digitale. Deschiderea in Bucuresti a primului magazin Sport Loft reprezinta o recunoastere a valorii echipei locale si a performantelor noastre in Romania.", a declarat Malina Soare, Marketing Manager al FF Group Romania.

Compania FF Group Romania, parte a Folli Follie Group - Grecia, este unul dintre cei mai importanti distribuitori si retaileri nationali de articole de sport si fashion. Compania detine la nivel national o retea extinsa de magazine, dintre care magazine de tip monobrand (Nike, Calvin Klein Jeans, Folli Follie), magazine multibrand (collective, _kix, Sport Loft) si magazinul online collectiveonline.com. FF Group Romania detine in portofoliu branduri de renume international cum ar fi: Nike, Converse, Folli Follie, Juicy Couture, Scotch&Soda, Franklin&Marshall, Calvin Klein Jeans, UGG Australia, Boss Orange, Armani Jeans, Pepe Jeans London, etc