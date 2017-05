webPR: Ateliere de tesut cu Amelia Papazissu, la Muzeul Taranului Roman

Eveniment organizat in cadrul expozitieiDe mai bine de patruzeci de ani, Amelia Papazissu din satul Valea Parului (comuna Beceni) tese fire din par de capra la gherghef, izvodind carpete, traistute si paretare colorate in culori naturale: alb, gri si brun. Zona Buzaului a devenit renumita pentru acest mestesug, dar putine femei mai stiu sa il practice. Chiar si pregatirea parului de capra este din ce in ce mai putin cunoscuta, cel mai dificil fiind torsul unui fir atat de gros si mai aspru ca firul din lana de oaie.Amelia Papazissu este una dintre femeile cu maini dibace care inca practica acest mestesug, pe care il transmite mai departe copiilor si tinerilor din sat, dar si din orasul Buzau. Pentru daruirea cu care transmite cunostintele sale a primit, in 2013, din partea Ministerului Culturii, titlul onorific de "Tezaur Uman Viu", o initiativa UNESCO.In cadrul atelierelor, Amelia Papazissu ne va initia in secretele mestesugului, istorisindu-ne, totodata, cum a deprins mestesugul, si cum il transmite mai departe tinerilor.Pentru inscrieri, apelati la: Anamaria Iuga, email: anaiuga@gmail.com; tel. 021 / 317 96 61 - tasta 5.Locuri limitate la maxim 15 participanti pentru fiecare atelier.: Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, Ziarul Lumina, HotNews.ro, webpr.ro, www.ordineazilei.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, agro-tv.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.