webPR: Muzeul [in]vizibil #2 - Numar de inventar 111

Muzeul, asemenea recensamantului si hartii, este o versiune iar uneori chiar o fictiune a trecutului. Timpul le perturba continuu, in ciuda obstinatiei cu care acestea aduna alte si alte urme. Ambitia de a reflecta trecutul, daca exista, este utopica. Traind prin fragmente, muzeul le agrega in forme ce tind sa fie totalizatoare, aproape intangibile, nu intotdeauna chestionabile. Mai mult, aceste variante ale TRECUTULUI sunt periodic conservate si restaurate, ca intr-un veritabil cult. Unul din efectele muzeului este re-teritorializarea timpului. Prin depunerile sale succesive insa, muzeul se dovedeste a fi si un sol ce poate oferi surprizele de care indeobste are parte arheologul. Dintr-un muzeu centenar, cum este Muzeul National al Taranului Roman, se pot extrage aleator probe alaturi de care sa pornesti intr-un voiaj inedit, dar revelator prin propriul sau trecut, nu de putine ori minat de situatii dificile ori puncte de trecere aproape imposibile. O asemenea calatorie ne-am propus si noi, in al 111-lea an de existenta, incercand sa exploram arhiva si colectiile MNTR prin expunerea a tot ce a fost inregistrat cu numarul de inventar 111. Este o continuare a explorarilor muzeale initiate cu ocazia celebrarii intemeierii MNTR prin seria de evenimente Muzeul [in]vizibil.Expozitia va putea fi vizitata la Sala Foaier, pana pe, de marti pana duminica, intre orele 10 si 18. Luni este inchis. Intrarea este libera.Atelier de creativitate pentru copii si adolescenti pornind de la tema expozitionala.Finisaj: lansarea caietului proiectului Muzeul [in]vizibil #2 - Numar de inventar 111.Lila Passima si Cosmin Manolache