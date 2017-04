webPR: Invata cum sa iti cresti brandul de angajator!

Pentru a avea succes intr-o campanie de employer branding, un specialist in HR si un practician in comunicare interna ar trebui mai intai sa isi defineasca employment value proposition. Trebuie sa isi contureze clar avantajele pe care le poate oferi, misiunea companiei, valorile, produsele si beneficiile Apoi e important sa cunoasca obiectivul campaniei pe care o implementeaza. Este una de awareness sau de recrutare efectiva? Urmeaza definirea publicului tinta, la fel ca in campaniile de marketing clasic. Cine este si unde il gasim activ? Si nu in ultimul rand, trebuie sa creeze mesajul potrivit in jurul EVP-ului.Prima parte a zilei este dedicata unei conferinte structurata sub forma a doua sesiuni:si. Printre principalele teme de discutie se numara: De la storytelling la ambasadori de brand; Cum iti construiesti identitatea de brand si cum schimbi perceptia candidatilor; Bune practici in employer branding; Sfaturi pentru continut de calitate etc.Lista speakerilor invitati la conferinta numara si un invitat international,, care va oferi o perspectiva la nivel extern asupra campaniilor de employer branding. Pe lista invitatilor locali se afla:si nu numai.Mai multe detalii sunt disponibile pe site: www.employerbrandingconference.ro Fiecare industrie este unica si complexa, insa fiecare angajator se confrunta cu provocarea de a gasi candidatii potriviti. Cum poate o companie sa depaseasca aceasta problema?Pentru a dezvolta un brand de angajator de top, specialistii in comunicare Ioana Manoiu (Managing Partner, GMP PR), Ana-Maria Diceanu (Senior Partner, GMP PR) si Catalina Seitan (Head of Employer Branding Department, GMP PR) vor sustine un masterclass interactiv despre provocarile cu care se confrunta companiile in ziua de astazi, de la recrutare, la pastrarea si motivarea talentelor si posibile solutii.Printre temele care vor fi prezentate si dezbatute in cadrul acestui workshop se numara: Trenduri in comunicarea interna si comunicarea brandului de angajator; Solutii inedite gasite de companii in motivarea si loializarea angajatilor; Transformarea angajatilor in ambasadori de brand; Abordari neconventionale in recrutare.Nu rata ocazia de a afla cum te poti pozitiona ca un brand angajator de top si de a comunica intern si extern prin storytelling, cu ajutorul angajatilor deja existenti sau prin campanii inovatoare, menite sa atraga candidatii de care compania ta are nevoie!Inscrierile la Employer Branding Conference se pot face direct pe site-ul evenimentului, in sectiunea de Inregistrare: http://bit.do/EBC2017