webPR: Conferintele de la Sosea - Taranii, agricultura si subventiile: promisiuni si infundaturi

In ultimul deceniu, dupa integrarea Romaniei in UE, subventiile agricole au devenit o sursa de venit foarte importanta pentru gospodariile rurale autohtone. Exigentele sistemului de subventii agricole si de mediu promovate de Politica Agricola Comuna (PAC) necesita eforturi de intelegere si adaptare din partea taranilor angajati in agricultura de semi-subzistenta. Rolul distribuit acestora pare sa ii proiecteze mai degraba in pozitia de custozi ai naturii decat in cea de producatori de alimente. In plus, legitimitatea si continuitatea anumitor utilizari traditionale ale terenurilor si a resurselor naturale sunt reconfigurate radical.Plecand de la o serie de exemple etnografice, Bogdan Iancu si Monica Stroe vor investiga care sunt intelesurile, efectele si raspunsurile locale ale practicarii agriculturii in relatie cu regimul subventiilor.