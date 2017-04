webPR: Tinutul Buzaului. Privelisti, rosturi, povesti, la Muzeul Taranului Roman

In ultimii trei ani intre Muzeul National al Taranului Roman si Geoparcul Tinutul Buzaului s-a infiripat o relatie speciala, mijlocita de cativa specialisti geologi dornici sa afle pe langa povestea pamantului spusa de pietre, si povestea oamenilor, asa cum se intretese ea in istorisirile despre vietile lor ori ale inaintasilor, dar si prin povestile locurilor in care traiesc. Ea a fost posibila printr-un proiect ambitios menit sa propulseze zona in randul siturilor protejate de tip geoparc.Geoparcul Tinutul Buzaului, situat in zona de nord a judetului Buzau, aduna 18 comune aflate la intersectia drumurilor vechi care leaga Muntenia, Moldova si Transilvania. Vulcanii noroiosi, focul viu, muntii de sare, zacamintele de chihlimbar, tufuri vulcanice, langa care ne simtim transpusi cu mii de ani in urma, fosile ori resturi de stanci nisipoase ramase de pe vremea cand aici era o mare straveche transforma spatiul pretutindeni, oferind privelisti parca din alt taram.Buzoienii cunosc si mai pastreaza vechile intelesuri ale fiecarui loc, asa cum le-au aflat de la stramosii lor. Stiu izvoarele bune de baut, ca si izvoarele sarate cele mai potrivite pentru muraturi. Stiu sa caute chihlimbarul, pe care il foloseau pentru a-si ghici soarta. Cunosc plantele bune de leac, ce se culeg in rastimpuri bine stiute. Stiu rostul ridicarii de case pentru tot felul de locatari: case batranesti din piatra, lemn sau paianta, case taranesti cu prispe generoase si primitoare, conace boieresti spectaculoase, dar si casute de pomana, date de sufletul celor raposati, casute care adapostesc crucile de pomenire a mortilor, intalnite la rascruci, in fata gospodariilor ori pe camp. Cunosc locurile rele pe care e bine sa le ocoleasca, mai ales pe inserat sau dimineata, la mijitul zorilor. Si isi amintesc povesti care prefac locurile din preajma satelor in taramuri de basm, populate de balauri, capcauni sau uriasi.Expozitia inchipuie intr-o maniera contemporana privelistile, rosturile si povestile din Tinutul Buzaului, cu ajutorul lucrurilor mai vechi sau mai noi facute de maini dibace, lucruri folosite in viata de zi cu zi sau la prilejuri de sarbatoare. Cele mai vechi provin din colectiile muzeului nostru, insa cele mai multe piese au fost adunate cu daruire si imprumutate noua de colectionarii Ciprian Chiriac, Andrei Dragnescu, Rica Leu si Amelia Papazissu. Cateva obiecte provin chiar din expunerea Muzeul Timpul Omului din comuna Minzalesti - punct muzeal la facerea caruia a participat si o echipa de la Muzeul National al Taranului Roman. Toate acestea sunt rodul mestesugului, talentului si pasiunii mesterilor tesatori, olari, pietrari, fierari ori tamplari din Tinutul Buzaului.Cativa dintre acestia vor aduce ceva din specificul meseriei si dragostea lor de frumos si la Bucuresti, pentru publicul expozitiei noastre. Invitati la muzeu, vor sustine cateva ateliere, la o data anuntata ulterior, pentru cei ce vor sa afle povestile spuse de mainile lor harnice, dar si amintirile depanate despre cei de la care, cu pasiune, au deprins mestesugul tesutului, incondeiatul oualor ori slefuirea chihlimbarului.Geoparcul Tinutul Buzaului este apreciat deopotriva prin valorile de patrimoniu natural si cultural, dar si prin oamenii locului. Despre toate acestea va spunem mai multe prin filme realizate de Digi World in anii 2015-2016 si intalniri cu specialisti.Astfel, peva invitam de lala o intalnire cu Alexandru Andrasanu de la Universitatea din Bucuresti, care ne va povesti despre Geoparcurile Internationale UNESCO, despre calitatile ce indreptatesc Tinutul Buzaului sa aspire la acest statut si despre sansa acestuia de a deveni sit UNESCO.In, la, in Studioul Horia Bernea, va avea loc proiectia documentarului(35'), realizat de Digi World. Inspirat de focurile vii din Lopatari, fenomen natural spectaculos si des intalnit in zona, filmul este dedicat pasiunilor de o viata ale oamenilor de aici, avandu-l ca personaj principal pe fierarul Titi Stan, de 85 de ani din Bozioru, care stie sa faca o caruta intreaga, de la A la Z, in micul sau atelier. Dupa vizionare, producatorii filmului vor fi prezenti in sala, la dispozitia publicului pentru discutii si intrebari.Pe, la, Ciprian Chiriac din Colti va dezvalui pentru cei interesati secretele slefuirii chihlimbarului, un mestesug pe care l-a deprins de la bunicul sau.In aceeasi zi, la, in Studiul Horia Bernea, va invitam la proiectia filmului documentar(38'), realizat de Digi World. Filmul este dedicat unei materii care inca randuieste viata oamenilor de la nastere si pana la moarte, ii adaposteste, ii hraneste si ii inspira, dar mai ales ii apropie de Dumnezeu, prin bisericile de lemn din secolele al XVIII-lea si al XIX-lea, capodopere de arhitectura si de spiritualitate.Partenerii expozitiei: Geoparcul Tinutul Buzaului, DigiWorld.Documentarea pe care se fundamenteaza expozitia a fost efectuata in cadrul proiectului Cercetare aplicata pentru dezvoltare sustenabila si crestere economica urmand principiile geoconservarii: in sprijinul initiativei Geoparcul UNESCO Tinutul Buzaului (GeoSust), finantat prin EEA Grants si Ministerul Educatiei Nationale. 