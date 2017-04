webPR: Maestri ai deghizarii

Daca in intalnirile de pana acum am facut cunostinta cu prieteni dragi din povestile copilariei, am fost plecati impreuna intr-o calatorie imaginara la Polul Sud, sau am aflat ce se ascunde sub un "strai frumos", de data aceasta vom face cunostinta cu trei maestri ai deghizarii: cameleonul, dragonul de mare si insecta bat. In prima parte a intalnirii, Andreea le va explica micutilor faptul ca aceste simpatice vietati au in comun capacitatea de a se camufla si ca ele fac acest lucru pentru a nu fi demascate atunci cand isi urmaresc prada, sau pentru a se ascunde de pradator.In a doua parte a evenimentului va propunem o serie de jocuri si ghicitori realizate sub forma teatrului de umbre, la care copiii vor fi pe rand spectatori si protagonisti. Artistii Companiei Uninvented Kids au pregatit, ca de obicei, o mica surpriza tuturor celor care vor fi inspirati de momentele artistice si vor dori sa-si faca acasa propriul teatru de umbre!Daca doriti sa aflati curiozitati si lucruri inedite despre vietatile care se camufleaza, daca iubiti teatrul de umbre, sau daca vreti pur si simplu sa petreceti in mod placut o ora la Muzeu, va asteptam la intalnirea cu Dodi, Roni, Andreea si cu trei maestri ai camuflajului!La intalnire sunt invitati copiii cu varste cuprinse intre 4 si 9 ani. Inscrierile se pot face pe adresa de e-mail info@antipa.ro, in limita a 50 de locuri, iar taxa de participare este de 15 lei/copil.Detalii:si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa":Parteneri: Pipo si DoxiParteneri media: MediaIQ, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Orasul Meu, Gradinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, Salut Bucuresti, inParc, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com, kidsnews.ro, labucatarie.ro.