webPR:Lansare de carte "Pasari din Delta Dunarii si imprejurimi" la Muzeul "Grigore Antipa"

"Am prins pasiunea pentru pasari odata cu munca mea ca si ranger in Delta Dunarii, apoi ca si ghid in parcul Marquenterre din Franta. Din aceasta pasiune, de multi ani, am ajuns sa traiesc, sa-mi gasesc calea in viata, si tot din aceasta pasiune am inceput sa fac fotografie de natura. Sunt extrem de fericit ca am reusit sa imbunatatesc prima carte, sa gasesc specii noi si sa fac fotografii mai bune la speciile deja existente, astfel incat sa ofer publicului, turistilor, fotografilor o imagine cat mai cuprinzatoare asupra a ceea ce inseamna diversitatea ornitologica in Delta Dunarii cu imprejurimile sale. Aceasta carte inseamna multa munca si pasiune, un vis care a devenit realitate dupa ani de umblat prin soare, noroi, ploi, zapezi, totul pentru a surprinde minunata lume inaripata care ne fascineaza si ne atrage mereu in coltul de rai numit Delta Dunarii", declara Mihai Baciu.Cartea include peste 240 de specii de pasari cu ilustratii sugestive si descriere, clasificare stiintifica si informatii despre statut, penaj, dimensiuni, fiind tradusa in engleza, franceza, italiana si germana. Acest ghid poate fi un excelent instrument pentru iubitorii de natura care ajung in Delta Dunarii si vor sa cunoasca pasarile si sa se familiarizeze cu speciile, dar este extrem de utila pentru pasararii si fotografii cu experienta sau amatori. Cartea este si o invitatie de a pasi mai aproape de lumea uluitoare a pasarilor, o lume care isi pune amprenta invariabil asupra tuturor celor care ajung in Delta.