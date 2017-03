webPR:Muzeul National al Taranului Roman organizeaza Targul de Florii

Timp de trei zile, veti avea prilejul sa-i cunoasteti si sa stati de vorba cu cei care le-au realizat: incondeietoare, tesatoare, cusatorese, impletitoare, olari, iconari, lingurari, pielari, rudari.Oua incondeiate, icoane, obiecte din lemn, ceramica, tesaturi, jucarii, instrumente muzicale, podoabe, mobilier pictat si multe altele vor putea fi tocmite si cumparate la Targul de Florii de la Muzeul de la Sosea.De-ale gurii gasiti: cozonaci si placinte, fel si fel de dulciuri din Teleorman, turta dulce de Harghita, miere de albine, polen si propolis, ierburi de leac, palinca si dulceata.Targ (o)randuit de Muzeul National al Taranului RomanPret bilet: 4 lei, 2 lei (elevi, studenti, pensionari).Despre sarbatorile Floriilor si ale Pastilor:In ziua de Florii se face dezlegare la peste. Desi se afla in post, in aceasta zi mananca peste chiar si oamenii saraci, ca e slobozenie. Ca sa se fereasca roadele de piatra, podgorenii leaga primavara vita de vie cu salcie de la Florii sau ingroapa un ou rosu din Vinerea Mare. De Florii se umple ciubarul cu fiertura de paduret si sovarf care servesc la incondeierea oualor de Pasti. Ouale se vopsesc in rosu, galben, verde, albastru si negru. Cele negre inseamna chinul si durerea lui Hristos. Ouale incondeiate se mai numesc: impistrite, picate, scrise sau muncite.Diavolul intreaba mereu doua lucruri: de se mai scriu oua pe pamant si de mai sunt colinde-n sat. Cand nu se vor mai scrie oua si nu vor mai fi colinde, atunci si el va aparea.Tot crestinul e dator sa dea preotului si altor prieteni si rubedenii, cate un ou rosu in ziua de Pasti, zicandu-i: „Hristos a inviat” ,si cel ce primeste e dator sa raspunda: „Adevarat a inviat”.Sosind acasa, de la Inviere, se pun cu totii la masa, gustand intai din pasca, si apoi ciocnesc oua rosii. Cand incep a manca, de Pasti, incep intai cu oul, si ciocnesc mai intai barbatul cu femeia, apoi parintii cu copiii, zicand la ciocnit „Hristos a Inviat!”, „Adevarat a inviat”. Se crede ca cel ce strica oul celuilalt, e mai tare.Se opreste, in ziua de Pasti, un ou rosu, se acopera cu o foaie de ceara pe la mijloc, ca sa se poata lega, si apoi se atarna in cui, in casa, si la un an, la celalalt Pasti, se sparge. Daca se gaseste cu viermi, cel ce l-a pus va fi om norocos, daca nu va avea viermi, va fi fara noroc. Altii pastreaza oul acesta 40 de zile, si daca in acest rastimp nu se imputeste, e semn ca cel ce l-a pastrat, este norocos.In ziua de Pasti, sa nu arunci ghiocele oualor rosii afara, ca-ti arunci norocul.In Bucovina, in ziua de Pasti, copiii se dau in scranciob cu cate un loc, care se fac pe la unele case, si cel ce se da in scanciob, plateste celui de casa cate un ou rosu.Parteneri media ai MNTR: Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, HotNews.ro, webpr.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.