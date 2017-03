webPR: Ce se ascunde sub un strai frumos?

"Ce se ascunde sub un strai frumos?" este tema intalnirii de sambata si, totodata, intrebarea lansata de Dodi si Roni micutilor participanti. Neinfricatii exploratori le vor destainui copiilor ca exista vietuitoare care, sub aparenta unei infatisari frumoase si inofensive pot ascunde si alte "secrete".In prima parte a evenimentului, Alexandra le va face cunostinta copiilor cu trei prieteni cu haine frumoase - Broscuta otravitoare patata Patricia, Pestele de foc si Albina melifera si le va povesti despre cateva curiozitati si adaptari ale acestora la mediul lor de viata. Copiii vor afla ca, de fapt, aceste animale secreta substante toxice, otravitoare sau veninoase doar pentru a supravietui, pentru a se putea apara de pradatori sau pentru a-si procura hrana. "Ceea ce noi apreciem ca fiind o "curiozitate" pentru animalul respectiv, constituie o adaptare speciala la un anumit mod de viata", sustine Alexandra Florina Popa.In a doua parte a intalnirii, artistii Companiei Uninvented Kids vor pune la incercare atentia si cunostintele copiilor printr-o serie de jocuri si ghicitori realizate sub forma teatrului de umbre. Ei au pregatit o mica surpriza tuturor celor care vor fi inspirati de momentele artistice si vor dori sa-si faca acasa propriul teatru de umbre!In incheiere va reamintim ca in aceasta perioada Muzeul gazduieste expozitia temporara "Venin - Frumuseti de neatins" si, daca veti decide sa o vizitati, acolo ii veti putea vedea si pe o parte din protagonistii conferintei noastre.La intalnire sunt invitati copiii cu varste cuprinse intre 4 si 9 ani. Inscrierile se pot face pe adresa de e-mail info@antipa.ro, in limita a 50 de locuri, iar taxa de participare este de 15 lei/copil.Va asteptam cu drag!Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa Parteneri: Pipo si DoxiParteneri media: MediaIQ, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Orasul Meu, Gradinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, Salut Bucuresti, inParc, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com, kidsnews.ro, labucatarie.ro.