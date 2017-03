webPR: O poveste a porcului - Teatrul Ion Creanga

Intitulat "O poveste a porcului", spectacolul este pus in scena de regizorul Mircea Cornisteanu, care semneaza totodata scenariul si ilustratia muzicala. Inspirat de povestile copilariei si de modul in care receptarea acestora se modifica de la o generatie la alta, Mircea Cornisteanu a transformat basmul lui Ion Creanga intr-o poveste despre incredere si curaj, prin care magia se infiltreaza in realitate. In aceasta lume fantastica, realizata cu ajutorul decorurilor gandite de Puiu Antemir si a costumelor create de Anca Lazar, oamenii simpli vietuiesc alaturi de vrajitoare si de animale vorbitoare, capabile de fapte marete. Altfel de-ar fi, nu s-ar mai povesti.Spectacolul este recomandat copiilor cu varsta peste 5 ani si este programat duminica, 5 martie, orele 11.00 si 18.00, respectiv sambata, 25 martie, ora 11.00. Reprezentatiile au loc la Teatrul Excelsior - Str. Academiei, nr. 28.Biletele sunt disponibile la Casa de Bilete a Teatrului Ion Creanga (Str. Piata Amzei, nr. 13 - nr tel. 0767.934.374) si prin Eventim, online pe www.eventim.ro, sau in reteaua magazinelor partenere: Germanos, Domo, Vodafone, Orange, Librariile Carturesti si Humanitas.Mai multe detalii despre spectacol si program sunt disponibile pe www.teatrulioncreanga.ro si Facebook.com/TeatrulIonCreanga.O poveste a porculuiDupa o poveste de Ion CreangaRegia si scenariul: Mircea CornisteanuDecorul: Puiu AntemirCostumele: Anca LazarProiectiile video: Andrei RadutIlustratia muzicala: Mircea CornisteanuPovestitorul: Ion Ionut CiociaMosul: Cristian BoeriuBaba: Alexandrina HalicPorcul, Fat Frumos: Alexandru StefanescuFata de imparat: Alma BoiangiuImparatul: Mihai VerbitchiImparateasa: Vera LinguraruSfanta Miercuri, Sfanta Duminica: Cornelia PavloviciTalpa iadului: Sibylla OarceaUn pinguin: Sebastian PetroviciSlujnica: Camelia AndritaUn strajer, Credinciosul Imparatului: Cezar Vlad Popescu