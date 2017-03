webPR: Harry Potter si Piatra Filozofala™ - in concert

Wise Trumpets a anuntat lansarea spectacolului Harry Potter si piatra filozofala™ - in Concert pe 1 iunie, ora 19:00, ca parte a seriei de concerte dedicate filmelor Harry Potter. La concert va participa Orchestra Simfonica Bucuresti, care va interpreta fiecare nota din coloana sonora originala compusa de John Williams, sincronizandu-se cu proiectia peliculei in HD, pe un ecran de 20 metri. La inceputul acestui an, CineConcerts si Warner Bros. Consumer Products au lansat in turneu mondial seria de concerte dedicate filmelor Harry Potter. Concertul cu muzica de film Harry Potter, care a avut premiera in iunie 2016, reprezinta o experienta magica din universul vrajitorilor creat de J.K. Rowling. Turneul este programat sa includa sute de reprezentatii in peste 35 de tari, pana in 2018.dedicate filmelor Harry Potter explica: "Seria de filme Harry Potter reprezinta unul dintre acele fenomene culturale unice din viata care continua sa incante milioane de fani din intreaga lume. Ne face mare placere sa va anuntam ca oferim in premiera oportunitatea de a urmari partituri muzicale de exceptie, interpretate de o orchestra simfonica, simultan cu proiectarea pe un ecran urias a filmului indragit. Va fi un eveniment de neuitat."de la CineConcerts si producatorul seriei de concerte dedicate filmelor Harry Potter a adaugat: "Harry Potter este sinonimul divertismentului in intreaga lume si speram ca prin interpretarea acestei muzici incredibile impreuna cu filmul complet, publicul se va bucura de reintoarcerea in aceasta lume, alaturi de numeroasele personaje si aventuri minunate care o populeaza."CineConcerts este unul dintre principalii producatori de experiente muzicale live interpretate alaturi de continut vizual. Fondata de producatorul/dirijorul Justin Freer si producatorul/scriitorul Brady Beaubien, CineConcerts a implicat milioane de oameni din intreaga lume in concerte care redefinesc evolutia experientei live. Printre experientele recente si actuale de acest fel se numara Gladiatorul, Nasul, O viata minunata, DreamWorks Animation in Concert, Star Trek: Turneul de concerte The Ultimate Voyage pentru cea de-a 50-a aniversare si Mic dejun la Tiffany. Justin Freer a devenit rapid unul dintre cei mai aplaudati dirijori ai muzicii de film, cu o lista lunga de reprezentatii simfonice acompaniate de proiectie. A aparut alaturi de cateva dintre principalele orchestre din lume, precum Orchestra Simfonica din Chicago, Orchestra Filarmonica din Londra, Filarmonica din New York, Orchestra Filarmonica din Philadelphia, Orchestra Simfonica din San Francisco si Orchestra Simfonica din Sydney. De la proiectii de filme complete cu acompaniament orchestral live, pana la evenimente sportive cu muzica interactiva sau programe de vacanta 3D, CineConcerts se afla in prima linie a divertismentului live.Pentru mai multe informatii despre seria de concerte dedicate filmelor Harry Potter, accesati www.harrypotterinconcert.com. Orchestra Simfonica BucurestiFondata in 2007, din initiativa a trei tineri ambitiosi, Orchestra Simfonica Bucuresti reuneste peste 100 dintre cei mai valorosi instrumentisti din Romania. Printre nume celebre alaturi de care a concertat Orchestra Simfonica Bucuresti se afla: Angela Gheorghiu, Sarah Brightman, Tarja Turunen, Jose Luis Gomez, Jin Wang, Tiberiu Soare, Alexandre Bloch, Sarah Chang, Daishin Kashimoto, Erik Schumann si multi altii.Despre Warner Bros. Consumer ProductsWarner Bros. Consumer Products, o companie Warner Bros. Entertainment, este una dintre principalele organizatii de licentiere si comert din lume.Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/1249488288433547/ Mai multe detalii: www.wisetrumpets.ro Parteneri media principali: Blitz TV , Cocor Media Channel, Digi 24, Digi Film, Digi FM, PromenadaParteneri media: Hotnews.ro, 4arte.ro, acoperisuldesticla.ro, bloguluiotrava.ro, Cinemap.ro, Cinemil.ro, Catchy.ro, Eva.ro, filme-carti.ro, Femeia.ro, , Info Music, Iconcert.ro, Instilulmeu.ro, Kudika.ro, Macopedia.ro, Metropotam, Movienews.ro, Postmodern.ro, Revista Atelieru, Sapte Seri, TeenPress.ro, Traiestemuzica.ro, Urban.ro, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti