webPR:VENIN - Frumuseti de neatins

Stim cu totii ca exista animale veninoase. Stim ca numeroase vietati - inclusiv unele dintre cele mai comune side prima utilitate pentru om, precum albinele - au secretii toxice pe care le injecteaza ca sa se apere. Alte specii sunt extrem de periculoase, daca stam sa ne gandim la serpi, dar! Pentru multe dintre aceste specii, veninul nu reprezinta altceva decat unul dintre "instrumentele" organismului lor pentru supravietuire.Expozitia "Venin - frumuseti de neatins" va provoaca sa lasati prejudecatile si teama fata de animalele veninoase la poarta muzeului si sa descoperiti frumusetea unica a exponatelor noastre vii. Multe dintre aceste specii de animale provin din locuri extrem de indepartate si greu accesibile omului si cu siguranta aproape nimeni nu si-ar dori o intalnire fata in fata cu acestea in mediul lor natural. Invitam publicul interesat sa profite de aceasta oportunitate si sa descopere noua expozitie temporara a Muzeului "Grigore Antipa", unde vor avea ocazia sa admire specii veninoase de serpi, broaste, pesti, moluste, arahnide, dar si insecte, in conditii de maxima siguranta. De asemenea, vor fi expuse adevarate comori din colectiile muzeului - piese de o valoare inestimabila care in mod normal sunt inaccesibile publicului larg.Hashtag-ul expozitiei este #venin. Va asteptam sa ne urmariti si pe retelele de socializare. Pagina noastra oficiala de Facebook va urmari desfasurarea expozitiei si va expune impresiile vizitatorilor nostri, in timp ce contul nostru de Instagram (mnin_antipa) va prezenta cele mai interesante imagini imortalizate de fotografii nostri.Parteneri media: HotNews, MediaIQ, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Orasul Meu, Gradinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, Salut Bucuresti, inParc, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, , SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com, kidsnews.ro, labucatarie.ro.